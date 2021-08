La Juventus è attesa da giorni importanti in tema calciomercato. Un giocatore molto chiacchierato in tema mercato è Cristiano Ronaldo. Secondo Il Corriere dello Sport, la punta portoghese infatti avrebbe rivelato ai suoi compagni la volontà di lasciare la società bianconera durante questo Calciomercato estivo e parla di un Jorge Mendes (agente sportivo della punta portoghese) molto attivo.

CR7 vorrebbe lasciare la Juventus durante questo calciomercato estivo

L'agente sportivo di Cristiano Ronaldo avrebbe infatti offerto il giocatore a diverse società, fra cui anche al Manchester City.

Cristiano Ronaldo sarebbe l'alternativa a Harry Kane nel caso in cui la punta inglese non dovesse arrivare dal Tottenham. Sempre secondo il Corriere il Manchester United starebbe valutando l'acquisto del portoghese. Il proprietario Glazer sarebbe pronto ad offrire circa 30 milioni di euro per il cartellino del portoghese ed altrettanti per il suo ingaggio. Potrebbe anche definirsi un clamoroso trasferimento al Paris Saint Germain qualora Mbappé dovesse essere acquistato dal Real Madrid.

Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina in Udinese-Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus già da questo calciomercato estivo. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano la possibilità di un addio del portoghese, che vorrebbe fare una nuova esperienza professionale.

La panchina iniziale nella prima giornata di campionato contro l'Udinese lascia intendere come il portoghese non sia più il riferimento principale della Juventus, anche perché a 36 anni difficilmente potrebbe garantire prestazioni costanti di qualità in tutte le partite. Un ruolo che potrebbe non essere gradito dal portoghese, che a questo punto potrebbe lasciare la società bianconera negli ultimi giorni di mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi cedere Cristiano Ronaldo durante gli ultimi giorni di mercato. Se così sarà la società bianconera andrebbe ad acquistare un sostituto di qualità. Fra i giocatori particolarmente graditi spicca Gabriel Jesus, il brasiliano infatti non sarebbe considerato un titolare nel Manchester City.

La società inglese lo valuta circa 60 milioni di euro ma potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. Il brasiliano attualmente guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, ingaggio che sarebbe confermato anche alla Juventus. Inoltre i bianconeri usufruirebbero del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.