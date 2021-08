La Juventus inizierà il campionato domenica 22 agosto alle ore 18:30 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Un match in cui il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe schierare un tridente offensivo formato da Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo. Nonostante le tante indiscrezioni di mercato il portoghese dovrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno 2022, ovvero fino alla scadenza del suo contratto con la società bianconera. CR7 qualche giorno fa aveva smentito un suo possibile trasferimento al Real Madrid sottolineando come la società spagnola abbia rappresentato una parte importante della sua carriera calcistica.

Nel lungo post su Instagram però il portoghese non aveva confermato la sua permanenza in bianconero e questo aveva alimentato indiscrezioni di mercato riguardanti un suo possibile addio già durante questo calciomercato estivo. Non sarebbero però arrivate offerte concrete per il portoghese.

Secondo la stampa spagnola Cristiano Ronaldo avrebbe già un'intesa per la stagione 2022-2023 con l'Inter Miami di David Beckham, società che gioca la Major League Soccer. Il giocatore però potrebbe decidere di fare almeno un'altra stagione in Europa prima di andare nel campionato americano.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi all'Inter Miami nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, Cristiano Ronaldo avrebbe già un'intesa contrattuale con David Beckham per una sua eventuale esperienza professionale all'Inter Miami.

Il portoghese potrebbe trasferirsi a parametro zero nella società americana nel 2022. Non è però da scartare la possibilità che il giocatori posticipi di un anno il suo trasferimento in America, magari per fare una stagione in Europa. Potrebbe infatti giocare insieme a Messi e a Neymar al Paris Saint Germain. D'altronde Cristiano Ronaldo ha come obiettivo professionale quello di partecipare al mondiale in Qatar previsto a dicembre 2022.

Di conseguenza potrebbe decidere di fare un'altra stagione in un campionato europeo prima di trasferirsi nella Major League Soccer.

Il mercato della Juventus

La Juventus dalla prossima stagione potrebbe quindi acquistare una punta giovane e di qualità per sostituire Cristiano Ronaldo. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Erling Haaland, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund nel 2022 con il pagamento di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Sulla punta norvegese però ci sono altre società, per questo il prezzo potrebbe incrementare notevolmente. Si parla infatti di un interesse concreto del Bayern Monaco e del Barcellona per il giocatore.