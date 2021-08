La Juventus è attesa da giorni importanti in tema Calciomercato. Potrebbero definirsi alcune trattative di mercato soprattutto a centrocampo, settore che avrebbe bisogno di qualità. L'eventuale arrivo di un mediano dipenderà inevitabilmente dalle cessioni. La società bianconera vuole alleggerire la rosa e allo stesso tempo non appesantire in maniera evidente il monte ingaggi. Uno dei principali indiziati a lasciare Torino è Aaron Ramsey ma il centrocampista gallese non ha molto mercato. Per questo potrebbe essere ceduto un giocatore che ha delle richieste.

Ci si riferisce in particolar modo a Weston McKennie, che piace al Bayern Monaco e ad alcune società inglesi.

Fra queste spicca anche il Tottenham, con il direttore generale della società inglese grande estimatore dell'americano. È stato proprio lui ad acquistarlo dallo Schalke 04 nell'estate 2020 quando era direttore sportivo della Juventus. La società inglese però non vorrebbe spendere i 30 milioni di euro del cartellino, per questo potrebbe effettuare uno scambio di prestiti con la Juventus.

Possibile scambio di prestiti McKennie-Sissoko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e il Tottenham potrebbero definire uno scambio di prestiti che porterebbe Weston McKennie in Inghilterra Moussa Sissoko a Torino. Il centrocampista americano sarebbe un acquisto gradito dal direttore generale Fabio Paratici, che lo ha voluto alla Juventus nell'estate 2020.

Allo stesso tempo la società bianconera è alla ricerca di un rinforzo d'esperienza con caratteristiche diverse rispetto agli attuali mediani bianconeri. Moussa Sissoko sarebbe considerato il giocatore ideale in quanto bravo a garantire equilibrio, ma anche negli inserimenti nell'area avversaria. Si era parlato anche di un possibile interesse concreto della Juventus per Tanguy Ndombele, alla fine però potrebbe essere Sissoko il profilo gradito per il centrocampo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus però valuta anche altri giocatori per il centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe acquistare Aurelien Tchouameni, mediano classe 2000 del Monaco. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Un possibile investimento sul francese si concretizzerebbe solo con una cessione pesante a centrocampo, che potrebbe essere proprio quella di McKennie.

Rimanendo in tema partenze, anche Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus negli ultimi giorni di mercato. Se così sarà la società bianconera potrebbe acquistare uno fra Anthony Martial del Manchester United, Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Gabriel Jesus del Manchester City.