La Juventus ha recentemente ufficializzato gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Il brasiliano sarà la quarta punta, mentre il centrocampista sarà un titolare della mediana bianconera. Attualmente c'è molta abbondanza a centrocampo, considerando anche la presenza in rosa di Nicolò Fagioli. La Juventus vorrebbe cedere Aaron Ramsey, che però non ha molto mercato, considerando non tanto il costo del cartellino quanto quello di ingaggio. Il gallese, infatti, guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, somma pesante anche per le società inglesi.

Di conseguenza potrebbe rimanere alla Juventus, con i bianconeri che potrebbero decidere di cedere un altro mediano. Sull'argomento ha parlato il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, che ha sottolineato come potrebbe essere ceduto un nome a sorpresa. Ha infatti dichiarato: "Con l'arrivo di Manuel Locatelli a centrocampo la Juventus potrebbe cedere un centrocampista. E nelle ultime ore il nome nuovo è quello di Weston McKennie".

Weston McKennie non sarebbe considerato incedibile dalla Juventus

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, parlando della possibile cessione di McKennie ha aggiunto: "Il centrocampista americano ha ricevuto diverse offerte dall'estero, la Juventus non lo riterrebbe incedibile".

Come è noto, McKennie è arrivato nella società bianconera dallo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto lo scorso Calciomercato estivo. Prima della fine della stagione 2020-2021 è stato riscattato per circa 18,5 milioni di euro con bonus che potrebbero arrivare a 6,5 milioni di euro. Il contratto del centrocampista americano scade a giugno 2025 ma non è da scartare la possibilità venga ceduto durante questo calciomercato estivo, qualora dovesse arrivare un'offerta importante per il giocatore.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio non trovano molti riscontri. Fra l'altro, Weston McKennie è stato scelto come uno dei testimonial della terza maglia della Juventus, che i bianconeri hanno indossato per la prima volta nell'amichevole contro l'under 23 disputatasi giovedì 19 agosto alla Continassa.

Di conseguenza, sembrerebbe improbabile la partenza dell'americano, anche in considerazione del fatto che è uno dei pochi centrocampisti bravi ad inserirsi nell'area avversaria. Più probabile, invece, la cessione di qualche giovane per permetter loro di maturare esperienza. Dopo Frabotta al Verona, Di Pardo al Vicenza e Felix Correia la Parma, la Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito con obbligo di riscatto allo Standard Liegi di Hamza Rafia. Nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi in prestito Radu Dragusin, che piace al Cagliari.