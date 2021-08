La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare i primi acquisti del calciomercato estivo. Nelle ultime giornate è arrivato alla Continassa per le visite mediche Kaio Jorge, che dovrebbe iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera dalla prossima settimana. Si attendono però innesti importanti anche a centrocampo, considerato il settore che più ha bisogno di miglioramenti. Si parla dell'arrivo di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito o parametro zero. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Manuel Locatelli e nei prossimi giorni è atteso l'incontro con il Sassuolo per provare a definire l'eventuale trasferimento del nazionale italiano in bianconero.

La Juventus però lavora anche ad altri giocatori per la mediana. Si è parlato di Renato Sanches come alternativa a Locatelli. Nelle ultime ore però la stampa spagnola ha pubblicato un'indiscrezione di mercato secondo cui la società bianconera potrebbe acquistare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2022.

Pogba: ci sarebbe il gradimento anche di CR7

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Paul Pogba. Sarebbe il centrocampista francese l'acquisto dei sogni del Calciomercato estivo, che servirebbe alla squadra bianconera per fare il definitivo salto di qualità anche in Europa. Il giocatore francese potrebbe lasciare il Manchester United per circa 51 milioni di euro, essendo in scadenza di contratto con la società inglese alla fine della prossima stagione.

L'eventuale arrivo di Paul Pogba sarebbe approvato anche da Cristiano Ronaldo, che vuole continuare a vincere con la Juventus. Si è parlato di un possibile addio del portoghese alla Juventus durante questo calciomercato estivo. Alla fine però rimarrà probabilmente in bianconero, rispettando il contratto in scadenza a giugno 2022.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato pubblicata dalla stampa spagnola non trova conferme fra i giornali sportivi italiani. La situazione economica della Juventus non agevolerebbe un eventuale acquisto di Paul Pogba, non solo per il costo del cartellino ma anche per quello dell'ingaggio. Il francese guadagna circa 16 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista dovrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio importante per potersi trasferire in bianconero. Intanto si lavora anche all'acquisto di un difensore dopo l'addio di Demiral. Interesserebbero Laporte e Pezzella.