La Juventus dovrebbe definire molte delle trattative di mercato nei prossimi giorni. In attesa di ufficializzare l'acquisto di Kaio Jorge, la società bianconera ha ceduto Merih Demiral all'Atalanta in prestito di circa 3 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. I bianconeri si sarebbero riservati anche una percentuale sulla futura rivendita del difensore. Non dovrebbero esserci clamorosi acquisti, anche perché non ci sarebbe molta disponibilità economica. I rinforzi potrebbero riguardare il centrocampo, infatti si starebbe lavorando agli acquisti di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli.

Sull'argomento ha parlato l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi. Intervistato da Calciomercato.it, Moggi ha dichiarato che difficilmente la società bianconera farà grandi acquisti. Ha poi aggiunto che i soldi spesi in questo momento da alcune società europee non sono sostenibili: "Adesso capisco perché alcune squadre vogliono la Superlega". Sulla Juventus ha invece aggiunto che probabilmente acquisterà Locatelli e Pjanic.

Luciano Moggi su Locatelli, Pjanic e Kaio Jorge

"La Juventus fa Locatelli, vende Demiral all'Atalanta e potrà prendere magari in prestito Miralem Pjanic, ma non farà grandi acquisti perché le possibilità non sono quelle di un tempo". Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento al mercato bianconero.

Secondo Moggi, quindi è probabile che la Juventus vada avanti con questa squadra, con un Allegri in più: "Il cambio in panchina potrebbe dare una valenza diversa alla Juventus". Su Locatelli invece ha aggiunto che può migliorare il centrocampo bianconero ma quello che serve ai bianconeri è anche una mezzala. In merito all'arrivo di Kaio Jorge per il settore avanzato, ha invece sottolineato: "Giocatore interessante ma è una riserva".

Luciano Moggi sulla possibile cessione di Lukaku

Moggi ha poi voluto parlare anche dalla probabile cessione di Lukaku. L'ex dirigente ha fatto anche il confronto con la Juventus e la cessione di Zidane al Real Madrid nel 2000, con Moggi amministratore delegato. A tal riguardo l'ex dirigente ha dichiarato: "Prima di vendere Zidane, avevo già definito l'acquisto di Nedved".

Secondo Moggi l'Inter deve trovare un sostituto importante anche perché con l'eventuale partenza di Lukaku e quella già definita di Hakimi al Paris Saint Germain la qualità della rosa è evidentemente diminuita.