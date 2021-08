La Juventus prosegue la sua preparazione estiva in vista dell'inizio del campionato. La prima giornata si disputerà domenica 22 agosto alla Dacia Arena e si giocherà contro l'Udinese. Già nell'amichevole contro il Barcellona di domenica 8 agosto il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe schierare Cristiano Ronaldo, che oramai si allena da circa due settimane con la rosa bianconera dopo le vacanze post Europeo. Diverse le indiscrezioni di mercato sul portoghese che parlavano di un suo possibile addio alla Juventus. Alla fine però dovrebbe rimanere in bianconero e rispettare il contratto, in scadenza a giugno 2022.

Fra l'altro il Paris Saint Germain a breve dovrebbe ufficializzare l'acquisto di Leo Messi a parametro zero. Di conseguenza difficilmente CR7 potrebbe trasferirsi alla società francese, vista l'abbondanza nel settore avanzato per il Paris Saint Germain. A conferma di una sua permanenza anche un post pubblicato dalla Juventus, che ufficializza la partnership con la piattaforma di social media e di e-commerce cinese Xiaohongshu. Nella foto spiccano non solo le giocatrici bianconere Girelli e Rosucci ma anche Bonucci, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo nella foto che ufficializza la partnership con la piattaforma Xiaohongshu

La Juventus ha ufficializzato la partnership con la piattaforma cinese Xiaohongshu.

La notizia principale però non è l'intesa commerciale con l'azienda asiatica quanto la presenza di Cristiano Ronaldo nella foto. Questo potrebbe confermare la permanenza del portoghese alla Juventus anche nella stagione 2021-2022. Si era parlato di un suo possibile addio alla società bianconera. Manchester United e Paris Saint Germain erano considerate le società interessate al giocatore.

Alla fine però i francesi dovrebbero ufficializzare Leo Messi a breve mentre gli inglesi hanno acquistato Jadon Sancho dal Manchester United. Cristiano Ronaldo dovrebbe essere quindi il riferimento del settore avanzato bianconero. Gli altri saranno Alvaro Morata, Paulo Dybala e Kaio Jorge. Si attende solo l'ufficialità per l'acquisto del brasiliano, che ha già effettuato le visite mediche alla Continassa.

Dovrebbe ritornare a Torino dalla prossima settimana per iniziare ad allenarsi con la rosa bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus prosegue il lavoro sul mercato e a breve dovrebbe definire l'acquisto di almeno un centrocampista. Sarebbe vicino Miralem Pjanic in prestito gratuito dal Barcellona. Potrebbe aggiungersi un altro mediano. Nei prossimi giorni è atteso l'incontro con il Sassuolo per definire l'eventuale trasferimento del centrocampista Manuel Locatelli in bianconero.