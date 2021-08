Il pareggio fra Udinese-Juventus nella prima giornata di campionato è probabilmente il risultato più sorprendente di questo inizio stagione, soprattutto per il modo in cui è maturato. Dopo il 2 a 0 a fine primo tempo grazie ai gol di Dybala e Cuadrado, gli uomini di Allegri si sono fatti rimontare disputando una partita discutibile dal punto di vista del gioco. Pesano però gli errori di Szczesny, prima il fallo da rigore scaturito da una respinta goffa del portiere, e poi il passaggio sbagliato nel tentativo di servire i suoi compagni, che ha portato al gol di Deulofeu.

Tanti sostenitori bianconeri hanno criticato in maniera decisa il portiere della nazionale della Polonia, ricordando anche le prestazioni non ideali della scorsa stagione. Fra le prestazioni più discutibili di Szczesny ricordiamo gli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Sul portiere ha parlato anche il giornalista sportivo Tony Damascelli, che ha sottolineato come il portiere della Juventus è un giocatore che da sempre ha dei limiti, aggiungendo anche un retroscena di mercato secondo il quale sarebbe stato Allegri a non volere alla Juve il portiere Donnarumma.

'Allegri non ha voluto l'acquisto di Donnarumma'

''L’acquisto di Donnarumma era quasi definito dalla Juve, lo ribadisco nuovamente.

È stato Allegri che non ha voluto Donnarumma alla Juventus". Queste le dichiarazioni di Tony Damascelli in riferimento al mancato arrivo del portiere della nazionale italiana alla società bianconera e al suo successivo trasferimento al Paris Saint Germain. Sui social tanti tifosi bianconeri non hanno nascosto dubbi sull'affidabilità di Szczesny.

Alcuni hanno addirittura lanciato la candidatura a portiere titolare di Mattia Perin, attuale secondo portiere e reduce da una buona stagione 2020-2021 disputata al Genoa.

Il possibile mercato della Juventus

Nel post partita di Udinese-Juventus Massimiliano Allegri ha ribadito la fiducia a Szczesny, sottolineando però che in alcune situazioni non bisogno vergognarsi di gettare il pallone in tribuna.

Evidente il riferimento al secondo gol realizzato dall'Udinese e scaturito da un palleggio rivedibile del portiere bianconero, che ha passato involontariamente il pallone ad Okaka. Di certo a una settimana dalla fine del mercato non ci sono dubbi sulla permanenza di Szczesny, che sarà il portiere titolare dei bianconeri per almeno la stagione 2021-2022. Non sarebbe certa invece la conferma di Cristiano Ronaldo, soprattutto dalla panchina iniziale in Udinese-Juventus. Il portoghese è entrato nel secondo tempo e si è visto annullare un gol dopo un millimetrico fuorigioco.