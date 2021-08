La Juventus nelle prossime ore dovrebbe effettuare delle operazioni di Calciomercato, con il probabile acquisto di Manuel Locatelli. Le indiscrezioni che arrivano dai principali giornali sportivi italiani confermano come la trattativa di mercato fra il Sassuolo e la società bianconera sia in fase di definizione. Sarebbe stato infatti trovata l'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista per circa 35 milioni di euro. Da definire invece l'obbligo di riscatto, se sarà senza o con condizioni, come ad esempio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la Juventus.

Potrebbero essere quindi Locatelli e Kaio Jorge gli unici due acquisti della società bianconera di questa sessione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola non sarebbe però da scartare la possibilità che la società bianconera investa su un altro giocatore per il settore avanzato. La punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi starebbe infatti valutando la possibilità di lasciare la società francese dopo l'ingaggio da parte dei parigini di Leo Messi. La punta argentina non sarebbe disposta a fare la riserva e per questo avrebbe dato disponibilità alla società bianconera nel trasferirsi a Torino.

Mauro Icardi avrebbe dato disponibilità al trasferimento in bianconero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Mauro Icardi vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain e gradirebbe un eventuale trasferimento alla Juventus. L'argentino infatti, vista l'abbondanza nel settore avanzato, rischierebbe di raccogliere poco minutaggio a Parigi.

Di conseguenza potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Un eventuale approdo in bianconero però si concretizzerebbe solo se il Paris Saint Germain dovesse decidere di cederlo in prestito con diritto di riscatto. Icardi infatti ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Inoltre guadagna circa 10 milioni di euro netti a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola non però trovano conferme fra i giornali italiani. Pare effettivamente difficile pensare che i bianconeri possano acquistare Icardi, anche perché è già stato preso Kaio Jorge per fare la quarta punta. Ci sarebbe quindi troppa abbondanza nel reparto offensivo, anche perché Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere in bianconero fino a giugno 2022.

Si attendono novità anche dalle cessioni. La società bianconera infatti potrebbe alleggerire la rosa bianconera cedendo quei giocatori che hanno bisogno di raccogliere minutaggio per fare il definitivo salto di qualità. Radu Dragusin potrebbe trasferirsi al Cagliari in prestito, mentre Rafia sarebbe vicino al trasferimento allo Standard Liegi, società del campionato belga.