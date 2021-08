La Juventus, nella giornata dell'11 agosto, ha festeggiato il compleanno di Massimiliano Allegri postando sui social un video simpatico riguardante il tecnico toscano. Per l'occasione, è stato intervistato anche l'ex tecnico del Pescara e amico di Allegri, Giovanni Galeone, considerato uno dei maestri del toscano. Tanti gli argomenti affrontati, fra questi anche il mercato che sta portando avanti la Juventus. Galeone ha voluto consigliare qualche acquisto alla società bianconera dichiarando che regalerebbe volentieri al suo amico Allegri la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic e il centrocampista Jorginho.

Ha, poi, voluto parlare anche di uno dei giocatori che interessano alla Juventus per il centrocampo. Si tratta di Manuel Locatelli, protagonista di una grande stagione 2020-2021 con il Sassuolo e dell'Europeo con la nazionale italiana. Secondo Galeone, Manuel Locatelli sarebbe il regalo ideale per Massimiliano Allegri, soprattutto per la capacità d'inserimento del nazionale italiano.

Galeone su Locatelli e Allegri

"Locatelli sarebbe un regalo per Allegri e penso che la Juventus lo prenderà". Queste le parole di Galeone in riferimento al possibile acquisto di Manuel Locatelli da parte della società bianconera. Secondo l'ex tecnico del Pescara, la crescita avuta dal nazionale italiano al Sassuolo è stata importante e il giocatore potrebbe ancora migliorare in futuro.

Una delle caratteristiche più interessanti di Locatelli è l'inserimento, proprio per questo per Allegri sarebbe l'acquisto ideale. Galeone ha parlare anche del ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri. Ha, infatti, dichiarato: "È stata la dimostrazione che avevano sbagliato a mandarlo via, ma sono stati bravi a capire l’errore".

Sul nuovo progetto sportivo della Juventus, l'ex tecnico ha dichiarato che non gli piace ma si fida del lavoro di Massimiliano Allegri. Ha aggiunto: "Non sono preoccupato dal fatto che non vedo un progetto nella Juventus, lo sarei, se non conoscessi Max. Metterà sicuramente le cose a posto trovando il giusto assetto di squadra".

Il mercato della Juventus

L'intervista di Tuttosport che ha visto protagonista Giovanni Galeone ha dato diversi spunti interessanti di mercato. Uno su tutti l'interesse concreto della Juventus per Manuel Locatelli. A tal riguardo nelle prossime ore dovrebbe esserci l'incontro decisivo fra il Sassuolo e la società bianconera per trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Potrebbe tornare anche Pjanic qualora dovesse partire Aaron Ramsey. Oltre al gallese, potrebbe partire anche Daniele Rugani. In tal caso la Juventus potrebbe acquistare Pezzella o Romagnoli.