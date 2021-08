Uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni è evidentemente il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Trasferimento che è stato alimentato dal punto di vista mediatico anche dalla sconfitta clamorosa dei bianconeri contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato. Tanti tifosi della Juventus rimpiangono evidentemente il portoghese, soprattutto perché i bianconeri non sono riusciti a realizzare un gol contro i toscani. Ha fatto molto discutere, però, il post pubblicato su Instagram dalla sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro.

Un post evidentemente provocatorio dove ha voluto sottolineare come il Manchester United sia una società degna di accogliere in rosa uno dei giocatori migliori della storia del calcio. Aveiro ha aggiunto anche di essere felice del suo approdo in Inghilterra e di essere orgogliosa dell'uomo che è Cristiano Ronaldo. Parole che hanno suscitato le reazioni contrastanti da parte dei tifosi bianconeri. Alcuni hanno dato ragione alla scelta del portoghese di lasciare la Juventus, attualmente poco competitiva per le ambizioni di CR7. Altri invece hanno criticato la mancanza di rispetto della sorella della punta portoghese nei confronti della Juventus.

I commenti di alcuni tifosi della Juventus al post di Katia Aveiro

"Bentornato a casa amore mio, benvenuto in un posto degno di te. Sono orgogliosa e grazie per essere questo grande uomo". Questo il post di Katia Aveiro riferito al trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United e che ha scatenato reazioni contrastanti fra i tifosi della Juventus.

Sul sito ilbianconero.com tanti tifosi della Juventus hanno commentato il post di Katia Aveiro. Un utente ha scritto: "Forse è meglio, che è andato via, troppo prima donna, in tre anni non ha imparato neanche una frase in italiano". La risposta di un altro utente è stata: "Purtroppo i risultati della Juventus danno ragione a Cristiano Ronaldo.

Ha capito che la rosa non sarebbe stata rinforzata ma ridimensionata e ha chiesto di andarsene". Un altro tifoso bianconero ha aggiunto: "Ma, negli ultimi tre anni cosa ha vinto di speciale il Manchester United per essere "degno" di cr7? Non è che stai inseguendo i fantasmi di un passato che non è più?".

La sconfitta contro l'Empoli

La partenza di Cristiano Ronaldo potrebbe aver pesato dal punto di vista psicologico sul risultato maturato in Juventus-Empoli. I bianconeri infatti hanno rimediato una sconfitta clamorosa all'Allianz Stadium che porta i giocatori di Allegri a -5 dalle rivali in campionato, ovvero Inter, Milan, Roma e Lazio. Probabile però che la società bianconera possa acquistare uno o due acquisti in queste ultime ore di Calciomercato, oltre a quello di Moise Kean. Si parla di un possibile arrivo di un centrocampista e di una punta di qualità.