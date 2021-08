L'Inter ottiene la seconda vittoria in campionato in due giornate battendo il Verona allo stadio Bentegodi per 3 a 1. Successo maturato nel secondo tempo, dopo che i nerazzurri avevano chiuso il primo in svantaggio per 1 a 0 a causa di un errore evidente di Handanovic. Lo sloveno infatti ha sbagliato il passaggio verso Brozovic favorendo il gol di Ilic. Nel secondo tempo però Lautaro Martinez e i due gol di Correa hanno permesso all'Inter di vincere la partita e confermarsi al primo posto. Proprio l'argentino è stato l'ultimo acquisto dei nerazzurri del Calciomercato estivo.

E' arrivo in prestito oneroso per circa 5 milioni di euro più uno di bonus con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League di 25 milioni. Correa è gestito dall'agente sportivo Lucci, che cura gli interessi anche di Mattia Perin. Proprio il secondo portiere della Juventus potrebbe essere l'acquisto a parametro zero dell'Inter per la prossima stagione. La società nerazzurra infatti è al lavoro per trovare un'alternativa valida a Handanovic che possa gradualmente sostituirlo. D'altronde il capitano dell'Inter il prossimo anno avrà 38 anni e andrà in scadenza di contratto.

Perin potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Inter nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Inter starebbe valutando l'ingaggio la prossima stagione di Mattia Perin.

Il portiere bianconero va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Juventus. Potrebbe quindi arrivare a parametro zero. A facilitare il suo eventuale approdo all'Inter anche il suo agente sportivo Alessandro Lucci, che nelle ultime settimane ha trattato diversi suoi assistiti con la società nerazzurra. Si sono infatti trasferiti a Milano la punta ex Roma Edin Dzeko e l'argentino Joaquin Correa, protagonista di due gol segnati al Verona nella sua prima partita con l'Inter.

Oltre a Perin però potrebbe arrivare un altro portiere, anche in considerazione del fatto che Handanovic potrebbe lasciare la società nerazzurra la prossima stagione. Il classe 1984 infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe infatti arrivare anche il portiere dell'Ajax Onana, anche lui in scadenza alla fine della prossima stagione.

Il mercato dell'Inter

L'Inter dopo l'acquisto di Correa non dovrebbe effettuare altri investimenti durante questo calciomercato estivo. A meno che dovessero concretizzarsi alcune cessioni. Si è parlato infatti della possibile partenza di Arturo Vidal anche se il cileno è considerato importante da Inzaghi. Se però il cileno dovesse lasciare Milano, l'Inter potrebbe acquistare il centrocampista del Cagliari Nandez.