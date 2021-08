La Juventus è attesa da giorni importanti in tema Calciomercato. La cessione di Demiral all'Atalanta potrebbe portare la società bianconera ad effettuare i primi acquisti del calciomercato estivo. Si attende l'ufficialità dell'arrivo di Kaio Jorge, che ha già effettuato le visite mediche alla Continassa. La principale esigenza rimane rinforzare il centrocampo, con uno o due giocatori che potrebbero andare ad integrare gli altri mediani a disposizione di Massimiliano Allegri. Dipenderà molto dall'eventuale cessione di Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra.

I preferiti rimangono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli ma in questo momento la società bianconera sta lavorando soprattutto all'arrivo del giocatore del Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti il giocatore è vicino al ritorno in bianconero. Sono due le modalità con cui la Juventus potrebbe acquistare Miralem Pjanic. La prima è il prestito gratuito, con la società catalana che però dovrebbe contribuire al pagamento di parte dell'ingaggio del giocatore. L'altra invece è il parametro zero, il Barcellona infatti potrebbe lasciarlo gratis come già è successo nel calciomercato estivo 2020 con Luis Suarez.

Pjanic potrebbe trasferirsi in prestito o a parametro zero alla Juventus

La Juventus potrebbe definire l'acquisto di Miralem Pjanic nei prossimi giorni. Da capire quale sarà la modalità di trasferimento del centrocampista, se in prestito gratuito o se a parametro zero. Attualmente Pjanic guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione, un ingaggio che la società bianconera non vorrebbe sostenere.

Il centrocampista però sarebbe pronto a diminuire il suo stipendio ed è probabile possa accettare un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione. Pjanic potrebbe non essere l'unico acquisto a centrocampo, soprattutto se dovesse essere ceduto Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di Manuel Locatelli.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Attualmente infatti c'è distanza fra offerta bianconera e richieste degli emiliani. La Juventus dovrebbe acquistare anche un difensore dopo la cessione di Demiral all'Atalanta. La società bianconera starebbe valutando diversi profili. Piace Nikola Milenkovic, che però potrebbe trasferirsi al West Ham. Per questo i bianconeri potrebbe decidere di acquistare German Pezzella, compagno del difensore serbo alla Fiorentina. L'argentino ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro ed ha un ingaggio di circa 2 milioni di euro.