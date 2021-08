La Juventus è attesa da altre due amichevoli importanti prima dell'inizio del campionato. Domenica 8 agosto sfiderà il Barcellona nel Trofeo Gamper, sabato 14 agosto ci sarà il match contro l'Atalanta all'Allianz Stadium. La prima giornata di campionato è prevista invece domenica 22 agosto alla Dacia Arena contro l'Udinese. Intanto prosegue il lavoro sul mercato della società bianconera, alla ricerca dei rinforzi giusti per migliorare il livello qualitativo della rosa. Dopo l'acquisto di Kaio Jorge per il settore avanzato, la Juventus potrebbe definire l'ingaggio di due centrocampisti.

I preferiti rimangono Miralem Pjanic e Manuel Locatelli.

Si lavora però anche alle cessioni. Potrebbero partire a titolo definitivo Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra, e Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 potrebbe lasciare la Juventus in prestito accumulare esperienza sul campo. Si parla di un suo possibile trasferimento al Vicenza.

Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito al Vicenza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere in prestito Nicolò Fagioli al Vicenza. La società bianconera vorrebbe dare la possibilità a Fagioli di giocare titolare in un campionato importante come quello della Serie B. Il centrocampista ha avuto modo di giocare nel secondo tempo dell'amichevole contro il Monza, fornendo una prestazione importante.

Attualmente però c'è abbondanza a centrocampo, di conseguenza la società bianconera potrebbe decidere di cederlo per dargli modo di raccogliere più minutaggio. La Juventus dovrebbe acquistare Pjanic come mediano davanti alla difesa, la prima alternativa dovrebbe essere Arthur Melo, che sta recuperando dall'intervento per una calcificazione ossea e rientrerà probabilmente fra tre mesi.

Dunque la Juventus potrebbe cedere al Vicenza un altro giocatore dopo Di Pardo. Il centrocampista Fagioli potrebbe trasferirsi in prestito nella società attualmente impegnata nel campionato di Serie B. Una possibilità importante per il classe 2001 di giocare titolare e crescere in esperienza. Altro giocatore che recentemente è stato ceduto in prestito dalla Juventus è Gianluca Frabotta, trasferitosi al Verona.

Intanto la Juventus ha praticamente definito la cessione di Demiral all'Atalanta. Per questo la società bianconera starebbe lavorando all'acquisto di un altro difensore. Potrebbe essere German Pezzella il rinforzo ideale, giocatore in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.