Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Romelu Lukaku dell'Inter è vicino al trasferimento al Chelsea. Una cessione pesante sul piano tecnico, in quanto la punta belga è un punto riferimento della rosa dell'Inter.

Dalla sua partenza i nerazzurri potrebbe incassare circa 120 milioni di euro, parte dei quali sarebbero utilizzati per rinforzare la rosa. A tal riguardo si parla di un possibile acquisto da parte dell'Inter di Scamacca e di Correa.

Nelle ultime ore però l'agente sportivo Mino Raiola avrebbe offerto alla società nerazzurra il cartellino di Moise Kean.

L'attaccante italiano dopo il prestito al Paris Saint Germain è ritornata all'Everton ma vorrebbe lasciare la società inglese. Il suo prezzo di mercato è di circa 30 milioni di euro, somma sostenibile per l'Inter considerando l'eventuale cessione di Romelu Lukaku.

Mino Raiola avrebbe offerto Kean all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Mino Raiola sta trattando con l'Inter anche per l'acquisto del centrocampista di fascia destra del Psv Eindhoven Dumfries. Nei discorsi con la società nerazzurra però l'agente sportivo avrebbe offerto all'Inter anche la punta Moise Kean, che gradirebbe un eventuale ritorno nel campionato italiano. La punta classe 2000 potrebbe essere un profilo ideale per l'Inter, in quanto potrebbe giocare sia come prima che come seconda punta. Sarebbe anche un acquisto non pesante dal punto di vista economico, considerando che costa circa 30 milioni di euro e potrebbe accontentarsi di circa 3-4 milioni di euro a stagione.

Molto meno di quanto attualmente guadagna Romelu Lukaku.

Il resto del mercato dell'Inter

L'eventuale cessione di Lukaku al Chelsea potrebbe garantire circa 120 milioni di euro all'Inter. Di questi però gran parte saranno utilizzati per attutire la passività di bilancio accumulata nelle ultime stagioni a causa dell'emergenza coronavirus.

Come detto, per il settore avanzato i giocatori seguiti sono Scamacca, Correa e Moise Kean. L'Inter però è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo. Abbiamo parlato di Dumfries del Psv Eindhoven, potrebbe arrivare anche Nandez del Cagliari. L'uruguaiano può giocare sia come centrocampista di fascia destra che come mezzala.

Si sta valutando anche un rinforzo per la fascia sinistra: piace Marcos Alonso, che inizialmente il Chelsea avrebbe offerto (più una somma cash) per Lukaku, la società nerazzurra vorrebbe però solo denaro per la punta belga.