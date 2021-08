La Juventus è al lavoro per provare a rinforzare la rosa dopo la partenza pesante e inaspettata di Cristiano Ronaldo. Un addio maturato negli ultimi giorni di mercato e che porta la società bianconera a dover acquistare una nuova punta. Inoltre potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità.

Il nome gradito per il settore avanzato è Moise Kean, giocatore utile sia dal punto di vista tecnico che per la lista Champions League. Il nazionale italiano può giocare punta centrale, ma anche sulla fascia nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3. Inoltre è cresciuto nel settore giovanile bianconero, può quindi essere tesserato nella lista B dei giocatori che disputeranno la Champions League.

In questo modo libererebbe un posto ad un suo compagno per la lista A. Si parla di un suo possibile trasferimento alla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro. Moise Kean potrebbe guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione con la Juventus che usufruirebbe del Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

La Juventus potrebbe acquistare Kean e Tchouameni

Il Decreto Crescita sarebbe utilizzato anche per un altro acquisto per la Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la società bianconera potrebbe decidere di acquistare il centrocampista francese Aurelien Tchouameni.

Il giocatore del Monaco sarebbe particolarmente gradito da Massimiliano Allegri, può infatti giocare davanti alla difesa e garantire equilibrio e impostazione di gioco. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma la cessione di Cristiano Ronaldo agevolerebbe il suo acquisto.

Dalla partenza del portoghese la Juventus guadagna circa 25 milioni di euro oltre al fatto che risparmierà circa 60 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni è uno dei preferiti come rinforzo per la mediana della Juventus. La società bianconera però valuta anche delle alternative al francese. Piacerebbe ad esempio Axel Witsel, che va in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Altri giocatori graditi dalla società bianconera sono Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko.

La Juventus potrebbe effettuare una cessione anche a centrocampo dopo quella di Cristiano Ronaldo. Non dovrebbe essere McKennie il giocatore a lasciare Torino, dopo le parole di Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Empoli. Il tecnico toscano ha confermato che l'americano può garantire tanti gol ai bianconeri. Potrebbe invece partire Ramsey, che piace a diverse società inglesi.