La Reggina è al suo secondo anno consecutivo in Serie B e ha cominciato questo campionato con un pari casalingo con il Monza. La società del presidente Gallo è stata attiva sul mercato estivo, aggiudicandosi fra gli altri Galabinov, che viene dallo Spezia dove l'anno scorso ha giocato nella massima serie.

Blasting News ha intervistato un volto di Reggina Tv, Flavia Zoccali che ambisce a divenire giornalista, per parlare degli amaranto

Reggina, inizio con un pari

La Reggina ha iniziato con un pareggio per 0-0 in casa contro il Monza. Un suo giudizio sulla partita.

"È stata una gara difficile sin dai primi minuti di gioco. Le condizioni del manto erboso hanno penalizzato e sporcato il gioco delle due squadre, che si son viste costrette a prediligere spesso una giocata di profondità , evitando il possesso. Poche le occasioni da ambe le parti, qualcuna in più per gli amaranto, grazie a singole iniziative come quelle di Rivas, che in ben due occasioni si è reso pericoloso. Ritengo che complessivamente la Reggina abbia dato qualcosa in più rispetto alla formazione brianzola, sia dal punto di vista della solidità che della compattezza".

Una partita particolare visto che è stata in presenza di pubblico. La presenza degli spettatori rende il calcio ancora più bello e il tifo reggino può essere un valore aggiunto?

"Il tifo reggino è senza dubbio il valore aggiunto, il dodicesimo uomo in campo. Dopo un anno e mezzo di assenza, i tifosi sentivano il bisogno di tornare a casa e supportare la propria squadra, riconnettersi a quelle che ritengono le proprie radici. Reggio Calabria, come in molti sanno, è da sempre una piazza calda e la sua tifoseria è una componente essenziale, che si nutre di legami e forte senso di appartenenza.

Volgere lo sguardo verso la Curva Sud e vederla ghermita di tifosi è stato qualcosa di surreale, un'emozione indescrivibile".

Flavia: 'Il campionato si prospetta essere tanto bello ed entusiasmante quanto complesso'

Che tipo di campionato si aspetta dagli amaranto?

"Mai come in questa stagione il campionato si prospetta essere tanto bello ed entusiasmante quanto complesso.

Squadre e staff tecnico stanno lavorando duramente per dare concretezza ad un disegno certamente molto ambizioso. Mi aspetto di vedere una Reggina affamata e, soprattutto, più decisa e consapevole".

Come giudica il mercato sin qui della Reggina?

"Durante il mercato estivo la Reggina ha piazzato colpi pesanti , basti pensare a nomi come quelli di Hetemaj, Adjapong, Galabinov. A mio parere, un mercato qualitativamente molto proficuo, che ha consentito di rafforzare quelli che erano i reparti più deboli".

Pensa che la società regalerà al tecnico qualche altro colpo?

"Sebbene manchino pochi giorni alla chiusura del mercato estivo, sembra che gli amaranto abbiano nel mirino ancora qualche nome che possa andare a completare il reparto offensivo".

Chi è Flavia Zoccali

Chi è Flavia Zoccali e come nasce la passione per la Reggina?

"Flavia è una 23enne ricca di ambizioni, studentessa universitaria che sogna e lavora per diventare, un giorno, giornalista sportiva. Quello per la Reggina è un amore che nutro sin da bambina quando, ad appena due anni, mio padre mi portò per la prima volta all'Oreste Granillo. A distanza di venti anni, quell'emozione l'ho vissuta in un modo che non avrei mai immaginato possibile. Durante la prima di campionato, nel giorno del mio compleanno, direttamente dal campo, sotto la Curva Sud, presentando la nuova maglia della squadra ed urlando insieme ai tifosi".