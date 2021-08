Cristiano Ronaldo e la Juventus potrebbero presto dirsi addio. A riferirlo, nella mattinata di oggi, giovedì 26 agosto, è Tuttosport, secondo cui il divorzio potrebbe essere davvero solo questione di ore. Ad accelerare il tutto è stato l'arrivo a Torino di Jorge Mendes, super manager del cinque volte vincitore del Pallone d'Oro. Mendes avrebbe passato tutta la notte scorsa nella villa di Cr7 di Torino e nella giornata di oggi incontrerà la dirigenza del club bianconero.

L'arrivo di Mendes confermerebbe la volontà di Ronaldo di cambiare aria

Non sarebbe senza dubbio una separazione semplice quella tra Ronaldo e la Juventus.

Il primo motivo è legati alle tempistiche: il prossimo 31 di agosto, infatti, il Calciomercato sarà ufficialmente concluso e ciò significa che i bianconeri dovranno sostituire uno dei calciatori più forti del mondo in meno di una settimana. Il secondo motivo è invece legato all'aspetto economico-finanziario: CR7 pesa sul bilancio bianconero per 29 milioni e per questo, per cedere il suo cartellino, la Juventus vorrebbe almeno 30 milioni di euro. Diversa è la volontà del Manchester City, l'unica vera pretendente ad acquistare Ronaldo: il club allenato da Guardiola, infatti, vorrebbe spendere solo per l'ingaggio al giocatore, senza dunque pagare il suo cartellino alla Juve. Nonostante le difficoltà, comunque, la volontà di Ronaldo parrebbe essere chiara e l'arrivo di Mendes sembrerebbe essere una conferma: dopo 3 anni in Italia, CR7 vorrebbe cambiare aria.

Il nodo dei sostituti: a Massimiliano Allegri piace Gabriel Jesus

Visti i tempi brevi è lecito pensare che, se divorzio sarà, Ronaldo lascerà ben presto Torino. Se questa eventualità dovesse concretizzarsi, Allegri e Cherubini avrebbero il duro compito di scegliere il suo sostituto. Il primo nome sul taccuino è quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano in forza proprio ai Cityzens.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Guardiola, però, vorrebbe tenere il giocatore, che considera fondamentale per la squadra. Inoltre, se la Juve volesse acquistare davvero Jesus, dovrebbe prima liberare un tassello da extra-comunitario. Un altro nome sul quale la Juve potrebbe puntare per sostituire Ronaldo è quello di Icardi: l'ex attaccante dell'Inter, infatti, potrebbe trovare sempre meno spazio al Paris Saint Germain visto l'arrivo in squadra di Leo Messi.

Per questo, l'attaccante argentino potrebbe anche scegliere di partire verso Torino, dove avrebbe nuovamente un ruolo centrale nella squadra. Insomma, la situazione è ancora molto intricata: tutto dipenderà dalla volontà di Ronaldo, che ora dopo ora sembra essere sempre più lontano dall'Italia.