La Juventus ha venduto Cristiano Ronaldo al Manchester United. La conferma ufficiale è arrivata dalla società inglese che ha annunciato il suo acquisto tramite il sito internet e i suoi social. Il portoghese si trasferisce in Inghilterra per circa 25 milioni di euro, con la società bianconera che risparmierà circa 60 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. Sorprende la modalità e la tempistica con cui Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus negli ultimi giorni di mercato. L'arrivo di Jorge Mendes a Torino negli ultimi giorni poteva, effettivamente, lasciar intendere questa possibilità, che si è concretizzata nelle ultime ore.

Dell'argomento ha parlato anche l'ex giocatore e attuale commentatore televisivo Antonio Di Gennaro in una recente intervista a Tmw Radio. Secondo l'opinionista Ronaldo non è mai stato un problema per la Juventus. La sua può essere una perdita importante per la società bianconera, ma molto dipenderà da chi arriverà come sostituto.

L'opinionista ha suggerito il nome ideale che potrebbe attutire l'addio del portoghese, ovvero Erling Haaland. La punta norvegese però difficilmente lascerà il Borussia Dortmund in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo.

Di Gennaro: 'Vedrei bene Haaland come sostituto di Cristiano Ronaldo'

"Con chi sostituirei Cristiano Ronaldo? Haaland, ma andava acquistato tre anni fa.

Se mi chiedi un nome dico quello". Queste le dichiarazioni di Antonio Di Gennaro in riferimento al possibile sostituto di Cristiano Ronaldo alla Juventus. È evidente il riferimento al fatto che il norvegese è stato vicino al trasferimento in bianconero qualche stagione fa alla società bianconera. Alla fine però Haaland decise di trasferirsi al Salisburgo e successivamente al Borussia Dortmund.

La punta norvegese potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo nel 2022. Nel contratto sottoscritto con il Borussia Dortmund ci sarebbe infatti una clausola rescissoria che gli permetterebbe di lasciare la società per circa 75 milioni di euro. Una somma importante, ma non così pesante come quella che potrebbe portare Mbappé al Real Madrid in questo calciomercato estivo.

Il francese infatti potrebbe trasferirsi in Spagna per quasi 200 milioni di euro. In confronto la clausola rescissoria di Haaland sarebbe "vantaggiosa", anche se è probabile che possa esserci una sfida di mercato fra diverse società per il norvegese: fra queste ci sarebbe anche la Juventus.

Il mercato della Juventus

L'agente sportivo di Haaland è Mino Raiola, che in questi giorni è stato alla Continassa. Ma il motivo dell'incontro sarebbe il possibile trasferimento di Moise Kean dall'Everton alla Juventus in questi ultimi giorni di mercato. Potrebbe essere quindi il nazionale italiano il sostituto di Cristiano Ronaldo.

La Juventus potrebbe provare ad acquistare Haaland, al limite, dalla prossima stagione.