Una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva per il mercato attende la Juventus.

Questo mercoledì 11 agosto infatti è previsto l'incontro con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato di Manuel Locatelli. La società emiliana continua a chiedere per il nazionale italiano circa 40 milioni di euro, i bianconeri non vorrebbero spendere tale somma e potrebbero decidere di inserire un giocatore nella trattativa. Si parla di Filippo Ranocchia come contropartita tecnica gradita dalla società emiliana. Sarebbe il quarto incontro fra le due società, probabilmente decisivo per il futuro professionale del nazionale italiano.

C'è attesa anche per il secondo incontro con l'agente sportivo di Paulo Dybala, ossia Jorge Antun. Anche in questo caso le parti potrebbero incontrarsi in questa giornata. Nel primo incontro è stata confermata la volontà di proseguire insieme anche nelle prossime stagioni, nel prossimo si parlerà probabilmente di questioni economiche, dell'ingaggio e della durata del contratto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'intesa potrebbe raggiungersi sulla base di un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026.

Settimana importante in tema mercato per la Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare due importanti notizie in tema calciomercato. La prima potrebbe essere l'acquisto di Manuel Locatelli, qualora il Sassuolo e la società bianconera dovessero riuscire a trovare l'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista.

L'acquisto di Matheus Henirique da parte degli emiliani lascia pensare che il nazionale italiano lascerà il Sassuolo. Locatelli vorrebbe i bianconeri e avrebbe rifiutato, ormai un mese fa, delle offerte provenienti da società inglesi.

Si discuterà infatti del prolungamento contrattuale della punta argentina. Pare probabile che l'intesa possa raggiungersi vista la volontà delle parti di proseguire insieme.

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire un altro importante ingaggio: si tratta di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito gratuito annuale.

Il giocatore sarebbe pronto a diminuirsi anche l'ingaggio che attualmente percepisce nella società catalana da 8,5 milioni di euro a stagione. Potrebbe infatti guadagnare alla Juventus circa il 30% in meno, ossia 6 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus però è al lavoro anche sulle cessioni. Si valutano infatti le partenze di Daniele Rugani e Aaron Ramsey. Sul difensore ci sarebbe l'interesse concreto della Lazio, il gallese invece avrebbe mercato in Inghilterra.

Se parte il toscano la Juventus potrebbe sostituirlo con Pezzella della Fiorentina, mentre il sostituto del gallese sarebbe Pjanic.