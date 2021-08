La Juventus nelle prossime settimane non dovrebbe mettere a segno nuovi colpi di mercato. Infatti, a meno di clamorose sorprese la rosa di Massimiliano Allegri è al completo. Il tecnico livornese ha avuto il centrocampista che voleva, ovvero Manuel Locatelli. Inoltre, si va verso la permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus, al momento, non ha ricevuto nessuna offerta per CR7 e sembra difficile che nelle ultime settimane di mercato possa arrivare qualche proposta. Dunque, il club bianconero conta di avere CR7 a disposizione per la prossima stagione.

Inoltre, in queste ore, la Juventus ha accolto Manuel Locatelli e adesso i tifosi bianconeri non vedono l'ora di vederlo in campo. Il centrocampista classe 98 potrebbe fare il suo esordio contro l'Udinese domenica 22 agosto.

Locatelli a disposizione di Massimiliano Allegri

Nelle prossime ore, Manuel Locatelli potrà iniziare ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese potrebbe anche testarlo nella sfida in famiglia con la Juventus Under 23 che si terrà alla Continassa. Questa partitella sarà l'occasione per fare le prove generali in vista dell'inizio del campionato. Locatelli, per la sfida di Udine, sarà certamente convocato, ma resta da capire se giocherà dal primo minuto oppure no.

La sensazione è che Locatelli possa partire dalla panchina e che tra i titolari ci siano Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi.

Allegri pensa al campionato

Massimiliano Allegri, in questi giorni, è completamente concentrato in vista della gara contro l'Udinese. La sua Juventus, sarà a Udine domenica 22 agosto, e il tecnico livornese ha qualche dubbio di formazione.

In particolare, in difesa resta da capire che affiancherà Matthijs de Ligt. Il favorito per giocare accanto al numero 4 juventino è Leonardo Bonucci, mentre Giorgio Chiellini dovrebbe partite dalla panchina. A centrocampo viste le assenze di Weston McKennie, Arthur e Adrien Rabiot, le scelte saranno obbligate e giocheranno Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi.

Ma Massimiliano Allegri potrà contare su Manuel Locatelli che sarà a disposizione per entrare a gara in corso. Anche in attacco c'è qualche dubbio: in particolare resta da capire se il titolare sarà Paulo Dybala o Alvaro Morata. Al momento, il numero 10 juventino è favorito per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa. In ogni caso, Massimiliano Allegri ha ancora qualche giorno a disposizione per preparare la gara di Udine e in particolare alcune prove di formazione verranno fatte nella sfida con la Juventus Under 23 che servirà per limare gli ultimi dettagli.