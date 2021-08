L'Inter nelle prossime ore potrebbe definire il tanto atteso acquisto importante per il settore avanzato. Sono già arrivati Dzeko e Dumfries a rinforzare la rosa nerazzurra, giocatori che andranno a sostituire rispettivamente Lukaku (trasferitosi al Chelsea per 120 milioni di euro) e Hakimi (al Paris Saint Germain circa 75 milioni di euro).

La società nerazzurra però sarebbe pronta a regalare un'altra punta al tecnico Simone Inzaghi, che si appresta ad affrontare la prima giornata di campionato senza lo squalificato Lautaro Martinez e senza l'infortunato Alexis Sanchez.

L'Inter prosegue il suo lavoro sul mercato e avrebbe individuato diversi nomi come possibile rinforzi per il settore avanzato: Zapata rimane un giocatore particolarmente gradito, così come Joaquin Correa. A questi però bisogna aggiungere i nomi di Wout Weghorst del Wolsfsburg, Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, Moise Kean dell'Everton e Pierre Aubameyang dell'Arsenal. In particolare, secondo alcune agenzie di scommesse, l'italiano e il gabonese avrebbero buone possibilità di trasferirsi in nerazzurro.

Possibile interesse dell'Inter per Kean e Aubameyang

Le agenzie di scommesse quotano l'arrivo di Moise Kean all'Inter a 3,5. Una quota piuttosto bassa che confermerebbe quindi la possibilità di vedere il nazionale italiano in nerazzurro.

D'altronde nelle ultime ore l'Everton avrebbe deciso di lasciar partire il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre fino a qualche giorno fa avrebbe voluto cederlo solo a titolo definitivo. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Costa invece qualche milione in più Pierre Aubameyang, che potrebbe lasciare l'Arsenal.

Le agenzie di scommesse quotano il trasferimento della punta gabonese all'Inter a 6. Quota più alta rispetto a quella di Kean, ma che in ogni lascia intendere l'interesse della società nerazzurra per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan.

Il resto del mercato dell'Inter

L'Inter, oltre al tesseramento di un'altra punta, valuta nuovi innesti per il centrocampo.

Negli ultimi giorni di mercato infatti potrebbero definirsi alcune trattative di mercato a prezzi "vantaggiosi", considerando che alcune società proveranno ad alleggerire le rispettive rose.

In casa Inter si è parlato insistentemente di un interesse per il cagliaritano Nandez che però non si è concretizzato, e a questo punto potrebbe sfumare visto l'arrivo di Dumfries. Mentre Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono invece i nomi dei giocatori che sono stati accostati all'Inter per la fascia sinistra: a quanto pare, però, lo spagnolo dovrebbe rimanere al Chelsea, mentre l'italo-brasiliano potrebbe trasferirsi al Lione.