La Juventus è attesa da giorni importanti in tema mercato. Gli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli potrebbero non essere gli unici investimenti della società bianconera. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà ad effettuare la società bianconera. Qualora dovesse partire Aaron Ramsey, potrebbe arrivare Miralem Pjanic in prestito gratuito dal Barcellona. In questi giorni si parla molto anche della possibile partenza di Daniele Rugani. Nonostante il toscano goda della stima professionale di Allegri potrebbe lasciare la società bianconera per andare a giocare titolare.

Ci sarebbe infatti il Napoli interessato al suo acquisto. La sua cessione potrebbe garantire circa 10 milioni di euro a stagione. Somma che darebbe sostegno al bilancio societario, provato nelle ultime stagioni dal punto di vista economico a causa dell'emergenza coronavirus. La società campana finanzierebbe l'acquisto con la cessione di Manolas, che potrebbe trasferirsi all'Olympiakos. Il giocatore infatti vorrebbe ritornare in Grecia e sarebbe disposto a guadagnare anche meno rispetto all'ingaggio che attualmente percepisce nella società campana.

Rugani potrebbe trasferirsi al Napoli, Maksimovic possibile sostituto

La Juventus potrebbe quindi cedere Daniele Rugani negli ultimi giorni di mercato.

Se si dovesse concretizzare tale trattativa di mercato con il Napoli, la società bianconera potrebbe decidere di ingaggiare come sostituto Nikola Maksimovic. L'agente sportivo del serbo Ramadani lo avrebbe offerto anche alla società bianconera. Arriverebbe a parametro zero, essendo andato in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2022.

Sarebbe il quarto centrale della Juventus, un giocatore d'esperienza da tanti anni nel campionato italiano. Dopo aver giocato nel Torino infatti si è trasferito al Napoli. Il serbo potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione. La Juventus quindi potrebbe non solo ricavare una somma dalla cessione di Rugani ma andrebbe a risparmiare anche sul monte ingaggi.

Il difensore toscano infatti ha uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione, somma pesante se consideriamo che non è un titolare nella Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni durante questo Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe infatti cedere dei giovani in prestito per dar loro la possibilità di maturare esperienza e giocare titolare. Potrebbe partire infatti Radu Dragusin, si parla di un suo possibile trasferimento in prestito al Cagliari. Il difensore sarebbe sostituto come quinto centrale dal giocatore della Juventus under 23 Koni De Winter.