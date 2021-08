Fabio Caressa, uno dei volti principali di Sky Sport e storico telecronista dell'Italia campione del Mondo a Germania 2006 e negli Europei del 2021, ha da qualche settimana aperto il suo account ufficiale su Instagram. Proprio sul suo profilo, Caressa ha voluto esprimere il proprio pensiero riguardo alcuni movimenti di questa sessione estiva di Calciomercato. Parole critiche da parte del giornalista sulle operazioni riguardanti i trasferimenti di Donnarumma, Messi e i quasi prossimi di Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Caressa su Cristiano Ronaldo: 'Adesso va al City lui che è del Manchester United'

Fabio Caressa, giornalista e volto di Sky Sport, attraverso delle storie sul suo profilo ufficiale Instagram ha detto la sua sul calciomercato estivo. Il 54enne di Roma ha espresso subito il suo pensiero sull'argentino Lionel Messi che ha lasciato il Barcellona per approdare in Francia al Paris Saint Germain. "Ho sempre pensato che prima o poi se ne sarebbe andato dal Barcellona, ma perché piangi? Hai guadagnato un miliardo, firma in bianco con il Barcellona", ha detto Caressa, facendo riferimento alle lacrime del fuoriclasse nella sua conferenza stampa di addio dai catalani.

Successivamente il giornalista ha trattato l'argomento Cristiano Ronaldo.

L'addio del portoghese alla Juventus, dopo tre stagioni, sembra certo e dovrebbe trasferirsi in Inghilterra. :"L'ho difeso. Adesso va al City, lui che è del Manchester United", ha affermato Caressa dati i trascorsi di CR7 con i 'red devils'. Inoltre, ha aggiunto il volto di Sky Sport che il Manchester City è allenato da Pep Guardiola, simbolo del Barcellona, mentre Cristiano Ronaldo ha militato nel Real Madrid.

Caressa ha avuto parole anche per il francese Kylian Mbappé che dal Paris Saint Germain sta spingendo per trasferirsi al Real Madrid. "Nessun rispetto per i tifosi", ha dichiarato il giornalista che restando in tema PSG ha parlato del portiere Donnarumma. Sul campione d'Europa ha detto: 'Firma per un sacco di soldi. È l'eroe dell'Europeo e fa la panca", facendo riferimento alla partita tra Brest e parigini in cui l'estremo difensore dell'Italia è rimasto in panchina con titolare Keylor Navas tra i pali.

Caressa: 'Adesso il calcio si mette a copiare la Playstation'

Fabio Caressa, ha continuato ad esprimere il proprio pensiero su Instagram affermando che ognuno pensa che il calcio sia suo: dai mercanti ai presidenti, passando per qualche calciatore o qualche allenatore. "Il calcio è passione, sentimento", ha dichiarato il giornalista di Sky Sport. che ha concluso sottolineando: "Prima la Playstation copiava il calcio, adesso il calcio si mette a copiare la Playstation. Fuori i mercanti dal tempio".