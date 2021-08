La Juventus, in questi giorni, dovrà lavorare per diverse trattative di mercato. La possibile cessione di Cristiano Ronaldo (il portoghese è vicino al trasferimento al Manchester City) porterebbe la società bianconera ad acquistare una o due punte per il settore avanzato. Moise Kean potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni di euro. Un'altra punta potrebbe essere scelta fra Mauro Icardi, Gabriel Jesus, Pierre Aubameyang e Alexandre Lacazette. Si starebbe inoltre valutando un investimento a centrocampo, soprattutto se dovesse partire Weston McKennie.

L'americano, infatti, potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare Axel Witsel.

Il centrocampista belga sarebbe un giocatore gradito soprattutto a Massimiliano Allegri che cerca un mediano in grado di giocare davanti alla difesa e che garantisca fisicità e impostazione di gioco. Il suo contratto con il Borussia Dortmund è in scadenza a giugno 2022 e potrebbe essere acquistato per circa 10 milioni di euro. I bianconeri, però, starebbero lavorando anche ad altri nomi per il centrocampo. Fra questi spicca anche Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco valutato circa 30 milioni di euro dalla società francese.

I possibili nomi per il centrocampo: spicca Tchouameni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando a diversi giocatori per rinforzare il centrocampo. Oltre a Witsel, infatti, la società bianconera sarebbe interessata a Tchouameni, che sta dimostrando di essere un giocatore di qualità al Monaco.

L'uscita ai preliminari di Champions League dei francesi, sconfitti dallo Shakhtar Donetsk, potrebbe agevolare la sua partenza.

Altri nomi che interessano alla società bianconera sono quelli di Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko del Tottenham. Si è parlato fino a qualche settimana fa del possibile arrivo di Miralem Pjanic, attualmente, però, sarebbe considerato un'alternativa ai prima menzionati.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni durante questo Calciomercato estivo. Il centrocampista Filippo Ranocchia, il difensore Radu Dragusin e il terzino Luca Pellegrini potrebbero lasciare la società bianconera per andare a giocare da titolari. Il classe 2001 piace al Vicenza, mentre per il difensore si parla di un interesse concreto del Cagliari. Il nazionale under 21 italiano, invece, potrebbe trasferirsi in una società di Serie A che gli permetta di giocare titolare. Anche perché Allegri considererebbe De Sciglio la prima alternativa a Danilo e a Alex Sandro per le fasce difensive.