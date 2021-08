"Siamo tutto ciò che superiamo! Dicembre: rottura del crociato e lesione meniscale, suturata. Sette mesi di lavoro duro e proprio quando ero pronto per rientrare, definitiva rottura del menisco. L’intervento di meniscectomia di ieri è perfettamente riuscito. L’ultima salitina prima di tornare! Non mi fermo! I love my work!". Con questo post su Instagram, il centrocampista della Juventus Hans Nicolussi Caviglia ha confermato l'intervento perfettamente riuscito al menisco effettuato dal professor Fink a Innsbruck. Negli ultimi mesi, il centrocampista classe 2000 è stato condizionato da infortuni che non gli hanno permesso di disputare la stagione 2020-2021 in prestito al Parma.

Nell'attuale, aveva iniziato la preparazione estiva con la Juventus ed era probabile una sua cessione in prestito. L'infortunio e l'intervento al menisco dovrebbero portarlo a rimanere nella Juventus under 23 almeno nella prima parte della stagione. A ufficializzare l'esito ottimale dell'operazione a cui è stato sottoposto, anche la Juventus tramite un comunicato ufficiale sul sito della società bianconera.

Nicolussi è stato operato al menisco: intervento perfettamente riuscito

"Il calciatore Hans Nicolussi Caviglia è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale a carico del ginocchio sinistro, già precedentemente operato. L’intervento è stato effettuato dal Professor Fink a Innsbruck ed è perfettamente riuscito".

Questo il comunicato ufficiale della Juventus in riferimento all'intervento al menisco a cui è stato sottoposto il centrocampista classe 2000. Non sono noti i tempi di recupero, ma è probabile che almeno nella prima parte della stagione giocherà nella Juventus under 23 di Zauli, impegnata in Serie C. Nella seconda parte potrebbe andare a maturare esperienza in Serie B, dove vanta molti estimatori.

Fra questi ci sarebbe anche il Parma, dove la scorsa stagione non ha avuto modo di giocare a causa dell'infortunio ai legamenti del ginocchio.

Il mercato della Juventus

La Juventus in questi giorni ha effettuato diverse cessioni di giovani. Felix Correia si è trasferito al Parma in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della società bianconera.

Il trequartista algerino Hamza Rafia, invece, si è trasferito allo Standard Liegi in prestito con obbligo di riscatto. Il nazionale algerino farà un ulteriore salto di qualità andando a giocare nel campionato belga. Nella stagione 2020-2021 è stato un titolare della Juventus under 23. Potrebbe essere ceduto anche Radu Dragusin. Il difensore potrebbe andare a giocare al Cagliari così da maturare esperienza ed eventualmente esser pronto per i bianconeri la prossima stagione. Il difensore, infatti, dovrebbe trasferirsi in prestito secco senza diritto di riscatto a favore della società sarda.