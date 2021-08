La Juventus, dopo l'ufficializzazione degli acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli, potrebbe effettuare altri investimenti in questi ultimi giorni di mercato. Si parla infatti del possibile arrivo di un altro centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori attualmente presenti nella rosa bianconera. Ad oggi c'è molta abbondanza sulla mediana. Di conseguenza un eventuale arrivo potrebbe concretizzarsi solo in caso di una cessione. Uno dei possibili partenti è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese nelle ultime due stagioni in bianconero ha avuto diverse difficoltà anche a causa di alcuni infortuni muscolari che ne hanno condizionato l'impiego.

Qualora dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus lo cederebbe senza grossi problemi, anche in considerazione dei 7 milioni di euro netti a stagione che guadagna il gallese. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe acquistare Miralem Pjanic, che il Barcellona cederebbe in prestito gratuito. Sul centrocampista però ci sarebbe anche l'interesse concreto dell'Inter anche se la sua volontà sembra essere quella di un ritorno in bianconero.

Se parte Ramsey, potrebbe arrivare Pjanic o Tolisso

La Juventus starebbe lavorando anche a delle alternative di Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno dei giocatori che piace alla società bianconera é Corentin Tolisso. Il nazionale francese va in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2022.

Di conseguenza potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso, si parla di una valutazione di circa 10 milioni di euro. Il francese ha un ingaggio minore rispetto a Pjanic: potrebbe accontentarsi infatti di circa 5 milioni di euro a stagione. Tutto però dipenderà dall'eventuale partenza di Ramsey. In questi giorni si è parlato anche della possibile cessione di Weston McKennie.

L'indiscrezione di mercato è stata indirettamente smentita dalla Juventus. Il centrocampista americano è stato uno dei testimonial della terza maglia dei bianconeri, indossata per la prima volta nell'amichevole contro l'Under 23 disputatasi alla Continassa giovedì 19 agosto.

Il mercato della Juventus

Si è parlato in questi giorni anche della possibile partenza di Cristiano Ronaldo durante questo Calciomercato estivo.

Non sarebbero però arrivate offerte concrete per il portoghese, che a questo punto dovrebbe rimanere in bianconero fino a giugno 2022. Potrebbe poi giocare un'altra stagione in Europa, magari al Paris Saint Germain con Messi e Neymar. Un'eventuale esperienza professionale nella Major League Soccer potrebbe invece essere posticipata al 2023. Ci sarebbe infatti l'Inter Miami interessata al giocatore.