La Juventus è attesa da giorni importanti in tema calciomercato. Potrebbero, infatti, arrivare due ufficializzazioni, gli acquisti di Miralem Pjanic e di Manuel Locatelli. Due eventuali rinforzi che andrebbero ad incrementare in maniera evidente la qualità del centrocampo bianconero. Pjanic e Locatelli potrebbero, quindi, aggiungersi a Kaio Jorge, per il quale si attende l'ufficializzazione dell'acquisto da parte della società bianconera. Si è, quindi, dovuto aspettare più di un mese per rinforzare la prima squadra, lo stesso non si può dire per il settore giovanile bianconero.

La Juventus, infatti, ha acquistato diversi giovani per la Primavera e per l'under 23 bianconera. Sono arrivati Muhamerovic, Vinarcik, Solberg, Hujsen e Bandolo per la rosa di Bonatti mentre Cudrig andrà a rinforzare la Juventus under 23 di Zauli. Di recente, però, è stato ufficializzato un altro acquisto per la seconda squadra bianconera.

Si tratta del centrocampista classe 2001 ex Chievo Verona Emanuele Zuelli. Sul suo account social, il nazionale under 20 italiano non ha nascosto la sua felicità postando una foto con la maglia della Juventus.

Zuelli ha ufficializzato il suo trasferimento alla Juventus under 23

"Felice e onorato di iniziare questo percorso bianconero". Questo il testo utilizzato da Emanuele Zuelli sul suo profilo Instagram per ufficializzare il suo trasferimento alla Juventus under 23.

Nell'immagine postata dal centrocampista si nota, infatti, tutta la soddisfazione del giocatore, che sarà probabilmente un giocatore molto importante per il tecnico Lamberto Zauli. Il classe 2001, infatti, ha già disputato diverse partite di Serie B con il Chievo Verona, di conseguenza per la Serie C potrebbe rappresentare un valore aggiunto molto importante.

Secondo gran parte degli addetti ai lavori la Juventus under 23, con la rosa a disposizione, parte con ambizioni importanti nella stagione 2021-2022. Nelle ultime due si è qualificata ai playoff per la promozione alla Serie B.

La Juventus, quindi, potrebbe essere una delle protagoniste sia in Serie C con l'under 23 che in Serie A con la rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Abbiamo parlato dei possibili arrivi di Miralem Pjanic e Manuel Locatelli: potrebbe, però, arrivare anche un difensore centrale qualora Daniele Rugani dovesse lasciare la società bianconera. Potrebbe essere German Pezzella il profilo ideale per la difesa. L'argentino, infatti, va in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. Di conseguenza potrebbe lasciare la società toscana a prezzo vantaggioso. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro. Oltre a Rugani, potrebbe partire anche Ramsey che ha mercato in Inghilterra.