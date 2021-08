I recenti acquisti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli da parte della Juventus non hanno evidentemente attutito le indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile addio di Cristiano Ronaldo già durante questo Calciomercato estivo. Il portoghese in un post pubblicato qualche giorno fa sui suoi social ha smentito un suo trasferimento al Real Madrid ma non ha confermato di voler rimanere in bianconero. Possibile quindi che in caso di offerta importante la Juventus possa considerare una sua cessione. Intanto il portoghese dovrebbe partire titolare nel match della prima giornata di campionato previsto domenica 22 agosto alle ore 18:30 alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Di recente il giornale sportivo Tuttosport ha intervistato l'ex giocatore del Parma e grande amico di CR7 Bruno Alves. I due hanno condiviso insieme tanti anni nella nazionale del Portogallo, vincendo anche un Europeo nel 2016. Il difensore ha parlato anche del futuro professionale del suo amico dichiarando che secondo lui la punta rimarrà alla Juventus anche nella stagione 2021-2022.

Bruno Alves sul futuro professionale di Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo mi ha chiamato nelle scorse settimane per capire come avessi risolto il contratto con il Famalicao". Queste le parole di Bruno Alves in riferimento al contatto telefonico con la punta della Juventus. Di recente infatti il difensore ha rescisso il suo contratto con la società portoghese.

Ha poi parlato del futuro professionale della punta sottolineando di non aver avuto modo di affrontare l'argomento con la punta della Juventus. Ha però aggiunto: "La mia sensazione è che rimarrà alla Juventus perché ha ancora qualcosa da fare". Secondo Bruno Alves gli obiettivi professionali che si sarebbe posto Cristiano Ronaldo alla Juventus sono lo scudetto e provare ad arrivare fino in fondo in Champions League.

Infine ha dichiarato: "CR7 ha sempre voglia di dimostrare, è un vincente nato".

Il mercato della Juventus

Nonostante le parole di Bruno Alves, continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile addio di CR7 alla Juventus. Il suo agente sportivo Jorge Mendes lo avrebbe offerto al Manchester City anche se la società inglese in questo momento è impegnata nella trattativa di mercato per l'acquisto di Harry Kane dal Tottenham.

Qualora però gli inglesi decidessero di acquistare anche il portoghese, potrebbe definirsi uno scambio di mercato con Gabriel Jesus, punta brasiliana che piace molto alla Juventus. Il classe 1997 ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro. Nello scambio però la Juventus potrebbe aggiungere circa 30 milioni di euro, magari dilazionando il pagamento nelle prossime stagione.