La Juventus in queste ultime ore di Calciomercato potrebbe effettuare altri acquisti, dopo quello di Moise Kean. Si parla di un interesse concreto per Miralem Pjanic, le alternative a centrocampo sono Axel Witsel del Borussia Dortmund e Aurelien Tchouameni del Monaco. Potrebbe inoltre arrivare un ulteriore innesto nel settore avanzato: circola il nome di Mauro Icardi, in particolare se il Paris Saint Germain non vendesse Mbappè allora potrebbe cedere l'argentino in prestito con diritto di riscatto.

In questi giorni intanto si parla già anche del mercato della prossima stagione, con la Juventus che starebbe pensando all'ingaggio di giocatori a parametro zero.

Fra questi spicca Alessio Romagnoli, che ha un contratto con il Milan fino a giugno 2022. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il suo agente sportivo Mino Raiola lo avrebbe offerto alla Juventus per la prossima stagione. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto a 4 milioni di euro a stagione.

L'agente sportivo Mino Raiola avrebbe offerto Alessio Romagnoli alla Juventus per il prossimo calciomercato estivo. Sarebbe un ingaggio a parametro zero, perché il difensore va in scadenza con il Milan il 30 giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento dell'intesa contrattuale fra le parti.

Sarebbe un acquisto gradito da Allegri, che avrebbe l'alternativa a Giorgio Chiellini, in quanto Romagnoli è mancino.

Si era parlato di un suo possibile arrivo alla Juventus già da questo calciomercato estivo in uno scambio di mercato che avrebbe portato Romagnoli a Torino e Bernardeschi al Milan. Alla fine però la trattativa di mercato difficilmente si concretizzerà anche perché la società rossonera dovrebbe eventualmente sostituire Romagnoli nelle ultime ore di mercato.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diversi acquisti a parametro zero la prossima stagione. Sono diversi i profili che interessano alla Juventus, su tutti il centrocampista francese Paul Pogba.

Ci sono però anche dei giocatori bianconeri che rischiano di lasciare gratis la Juventus perché in scadenza: Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

L'argentino è in trattativa per il prolungamento contrattuale ma attualmente non è ancora arrivata l'intesa con la società bianconera. Cuadrado dovrebbe sottoscrivere un nuovo contratto fino a giugno 2024, mentre per quanto riguarda il nazionale italiano si aspetterà qualche mese per valutare l'eventuale prolungamento contrattuale.