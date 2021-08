La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato in questi ultimi giorni della sessione estiva. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni che porterebbero ad ulteriori acquisti dopo quelli recenti di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Fra i principali indiziati a lasciare la società bianconera ci sarebbe anche Aaron Ramsey, che di recente ha subito un infortunio muscolare che lo porterà a saltare la sfida di campionato della seconda giornata contro l'Empoli. Nonostante l'ingaggio pesante, il gallese ha mercato soprattutto in Inghilterra.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato si parla infatti di un possibile interesse concreto dell'Arsenal per il giocatore. Sarebbe quindi un ritorno considerando che il gallese è stato un riferimento della società inglese per molti anni. L'Arsenal però non vorrebbe spendere i 20 milioni di euro del cartellino del centrocampista, per questo potrebbe offrire come contropartita tecnica la punta francese Lacazette.

Possibile scambio di mercato Ramsey-Lacazette

L'Arsenal potrebbe decidere di acquistare Aaron Ramsey in questi ultimi giorni di mercato. Il gallese sarebbe considerato il profilo ideale per incrementare la qualità del centrocampo inglese. In cambio potrebbe offrire il cartellino della punta francese Alexandre Lacazette, che invece non sarebbe considerato utile al progetto sportivo.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2022 con l'Arsenal e ha più o meno la stessa valutazione di mercato del gallese. Alla Juventus potrebbe andare a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione, con la società bianconera che andrebbe a usufruire del Decreto crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il possibile mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Lacazette alla Juventus porterebbe però abbondanza nel settore avanzato. Di conseguenza il suo acquisto potrebbe concretizzarsi nel caso in cui dovesse partire una punta. Si parla ad esempio di una cessione di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato. L'agente sportivo lo avrebbe offerto in Inghilterra: il Manchester City potrebbe valutare il suo acquisto solo nel caso in cui non dovesse riuscire ad arrivare a Harry Kane.

Il Manchester United starebbe pensando al portoghese anche per rispondere all'eventuale acquisto di Kane da parte del City e a quello giù ufficializzato di Lukaku da parte del Chelsea.

L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus rimane una possibilità difficilmente concretizzabile negli ultimi giorni di mercato. Potrebbe invece lasciare la Juventus a giugno 2022, alla scadenza del contratto con la società bianconera.