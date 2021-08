Queste sono ore molto complicate per la Juventus. Infatti, Cristiano Ronaldo sembrerebbe intenzionato a forzare la mano per lasciare Torino. Il suo agente Jorge Mendes ha cercato diverse soluzioni e per ora resta in piedi solo l'ipotesi Manchester City. Ma le difficoltà sono parecchie, a cominciare dalla volontà della Juventus che non sarebbe disposta a liberare gratuitamente il giocatore. I bianconeri vorrebbero almeno 25 milioni. Adesso resta da capire cosa dirà Jorge Mendes alla dirigenza della Juventus. Al momento, il Manchester City non sarebbe disposto a pagare il cartellino di Cristiano Ronaldo.

Caso Ronaldo

In queste ore è definitivamente scoppiato il "caso" Cristiano Ronaldo. La Juventus sta per incontrare il suo agente per capire una volta per tutte quali siano le intenzioni del giocatore. La posizione del club bianconero è chiara: CR7 deve "portare" un'offerta congrua tra i 25 e i 30 milioni di euro, altrimenti la società non aprirà alla cessione.

Inoltre, in caso di partenza del portoghese la Juventus dovrebbe cercare un sostituto. Il nome individuato sarebbe quello di Gabriel Jesus, ma il Manchester City non vorrebbe privarsi di lui.

Per ora non ci sarebbero novità concrete, solo nelle prossime ore si capirà qualcosa in più.

La Juventus valuta la cessione di McKennie

Oltre, al futuro di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus si valuta anche la possibile cessione di Weston McKennie.

L'americano per un'offerta soddisfacente (25/30 milioni) può lasciare la Juve: a quel punto la dirigenza cercherebbe un altro centrocampista. Il nome individuato sarebbe quello di Axel Witsel. Il belga è già stato vicino alla Juventus in passato, ma l'affare non era andato in porto. Adesso Witsel potrebbe avere una nuova occasione per approdare a Torino, ma per arrivare al belga la Juventus deve prima cedere McKennie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Allegri al lavoro verso la gara contro l'Empoli

Mentre la dirigenza è alle prese con il caso Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri sta intanto preparando la sfida contro l'Empoli. La vigilia di questa partita non può che essere agitata, anche perché il tecnico livornese non sa se potrà contare su CR7 oppure no. Insomma, Allegri deve studiare le mosse per la sfida contro l'Empoli in un clima di incertezza.

Al momento, l'unica certezza offensiva della Juventus è Paulo Dybala, anche perché nelle scorse ore pure Alvaro Morata ha lavorato a parte. Dunque, toccherà al numero 10 juventino trascinare i bianconeri nel match del 28 agosto.

Solo nelle prossime ore si capirà qualcosa in più sul futuro di CR7 e a quel punto si potrà solo pensare alla prossima sfida di campionato.