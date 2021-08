La Juventus continua la preparazione estiva in vista dell'inizio della stagione previsto per domenica 22 agosto alle ore 18:30. La squadra di Allegri disputerà la prima giornata di Serie A alla Dacia Arena contro l'Udinese. Prima delle gare ufficiali ci saranno due amichevoli importanti: la prima contro il Barcellona domenica 8 agosto in Spagna, la seconda contro l'Atalanta sabato 14 agosto all'Allianz Stadium.

Da pochi giorni Allegri ha tutta la rosa a disposizione. I nazionali sudamericani e quelli italiani sono ritornati ad inizio agosto dopo le vacanze post Copa America e campionato europeo.

Fra questi c'è anche Federico Bernardeschi che ha vinto l'Europeo insieme ai compagni di squadra Bonucci, Chiellini e Chiesa. Il centrocampista è tornato molto motivato anche perché è stato uno dei protagonisti dell'Italia di Mancini. Pur non giocando titolare, l'ex Fiorentina ha dato il suo contributo segnando i rigori sia contro la Spagna che contro l'Inghilterra.

Bernardeschi vuole rilanciarsi nella Juventus e ha deciso di cambiare il numero di maglia, affidandosi a quello utilizzato con la nazionale italiana. Dalla stagione 2021-2022 avrà il numero 20 anche sulla casacca della Juventus.

Bernardeschi giocherà con il numero 20 nella stagione 2021-2022

Il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi ha deciso di cambiare numero.

Fino alla stagione scorsa, infatti, aveva il 33, mentre dalla prossima passerà al 20 che ha indossato anche in nazionale.

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2022, l'esterno offensivo toscano per adesso ha preferito restare alla Juventus per provare a convincere Allegri a confermarlo anche nelle prossime stagioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attualmente il suo ingaggio è di 4 milioni di euro a stagione, una somma importante se consideriamo che non fa parte dei titolari.

Bernardeschi ha vissuto i suoi anni migliori in bianconero nella precedente gestione Allegri. Dunque, tra i motivi che l'avrebbero spinto a proseguire la sua avventura a Torino, potrebbe esserci il ritorno del tecnico livornese in panchina.

Il centrocampista 27enne non è stato l'unico a cambiare numero di maglia in vista della nuova stagione. Cuadrado ad esempio ha deciso di passare dal 16 all'11, mentre Danilo ha lasciato il 13 per puntare sul 6.

Il mercato della Juventus: Demiral verso l'Atalanta

Federico Bernardeschi a questo punto sembra destinato a restare alla Juventus. Si attende, invece, l'ufficialità per il trasferimento di Merih Demiral all'Atalanta. Il difensore dovrebbe accasarsi a Bergamo in prestito per circa 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro.

Si parla dell'inserimento nell'accordo di un'eventuale percentuale sulla futura rivendita del 10% in favore della Juventus. Potrebbe partire anche Ramsey, il quale ha mercato in Inghilterra.