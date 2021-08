La Juventus ha definito l'acquisto di Manuel Locatelli. Un acquisto importante per il centrocampo bianconero, che aveva bisogno di qualità. Il nazionale italiano si aggiunge a Kaio Jorge, che sarà la quarta punta del settore avanzato. Il brasiliano si andrà ad integrare ai vari Alvaro Morara, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, intanto, in un recente post sui social ha smentito tutte le indiscrezioni di mercato riguardanti un suo possibile trasferimento al Paris Saint Germain o al Real Madrid. Quello che è certo è che nel lungo post pubblicato il portoghese non ha mai confermato la sua permanenza alla Juventus.

A differenza delle stagioni precedenti, in cui a fine campionato aveva dichiarato di esser pronto a giocare una nuova annata calcistica in bianconero. Proprio per questo continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato in merito ad un suo possibile addio alla Juventus. Secondo la stampa spagnola, in caso di partenza del portoghese la Juventus avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Mohamed Salah, punta del Liverpool.

La punta Salah potrebbe sostituire CR7

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe cedere Cristiano Ronaldo durante questo Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle possibili offerte che potrebbero arrivare per il portoghese.

Nonostante le smentite del giocatore riguardanti le indiscrezioni su un suo possibile trasferimento al Psg o al Real Madrid, non è da scartare la possibilità di una sua partenza. Anche perché nel post pubblicato sui social non ha confermato ufficialmente di voler rimanere in bianconero.

Se dovesse lasciare la Juventus, potrebbe arrivare Mohamed Salah.

La punta del Livepool sarebbe il giocatore ideale da integrare ai vari Alvaro Morata, Paulo Dybala e Kaio Jorge. Potrebbe infatti giocare in tutti i ruoli del tridente offensivo. Di certo la valutazione di mercato dell'egiziano è importante. Se però dovessero arrivare circa 30 milioni di euro dalla cessione di CR7, la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo, almeno secondo la stampa spagnola

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani.

Difficile pensare che un'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo possa essere sostituita dall'arrivo di Salah. Anche perché il Liverpool si ritroverebbe senza un titolare negli ultimi giorni di mercato e dovrebbe trovare un sostituto. Più probabile invece che, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, la Juventus possa investire su uno fra Mauro Icardi del Paris Saint Germain e Gabriel Jesus del Manchester City.