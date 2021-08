La Juventus nella prima parte del Calciomercato estivo ha deciso di investire soprattutto nel settore giovanile. Sono infatti arrivati molti rinforzi per la Primavera e per l'under 23 bianconera. Hujsen, Vinarcik, Boende e Bandolo andranno a rinforzare la rosa di Bonatti, mentre la punta ex Monaco Cudrig sarà un nuovo giocatore della Juventus under 23 di Zauli. Si attende inoltre l'ufficialità dell'acquisto di Muhamerovic.

Nelle ultime ore la società bianconera ha invece confermato l'acquisto di Elias Solberg, centrocampista norvegese classe 2004 acquistato dall'Ullensaker, società della Serie B norvegese.

Sul giocatore c'erano società importanti come Chelsea, Molde, Midtjylland e Brondby. Il giocatore ha avuto modo di valutare i centri d'allenamento delle società summenzionate, ma ha poi deciso di accettare l'offerta bianconera, non solo per le strutture presenti alla Continassa, ma anche per il progetto sportivo bianconero.

Solberg ha disputato la sua prima partita con l'Ullensaker ad agosto 2020, giocando poi complessivamente 16 partite e segnando 3 gol nella stagione 2020-2021.

Un acquisto importante, considerando l'ottima stagione disputata con l'Ullensaker.

Solberg si è trasferito a parametro zero alla società bianconera dopo essere andato in scadenza di contratto a giugno 2022.

A spiegare i motivi per cui Solberg ha accettato l'offerta della Juventus è stato l'agente sportivo dello stesso calciatore.

In una recente intervista ha dichiarato: "C'era molto interesse da parte di altre società europee, abbiamo deciso di puntare sulla Juventus per via delle strutture, del lavoro quotidiano e di un grande settore giovanile".

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus prossimamente potrebbe definire gli acquisti anche per la prima squadra.

A breve potrebbe essere ufficializzato Kaio Jorge, che ha già sostenuto le visite mediche alla Continassa il 4 agosto.

Si attendono rinforzi importanti anche per il centrocampo. Il preferito sembra essere il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Potrebbe inoltre arrivare un ulteriore acquisto sulla mediana. Si starebbe lavorando infatti alla cessione di Aaron Ramsey, che ha mercato in Inghilterra. La Juventus potrebbe venderlo per circa 20 milioni di euro. Se così sarà potrebbe arrivare Miralem Pjanic, che lascerà probabilmente il Barcellona. Si parla anche di una possibile partenza del centrocampista in prestito gratuito.