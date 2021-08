La Juventus nella giornata del 6 agosto ha ufficializzato la cessione di Merih Demiral all'Atalanta. Il difensore si trasferisce in prestito oneroso di circa 3 milioni di euro e diritto di riscatto a 25 milioni di euro. La società bianconera dovrebbe avere anche una percentuale sulla futura rivendita del difensore. L'addio di Demiral porterà probabilmente la Juventus ad acquistare un difensore centrale, che dovrebbe andare a fare il quarto della retroguardia. Si è parlato molto di Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto a giugno 2022 con la Fiorentina.

Il nazionale serbo però potrebbe trasferirsi al West Ham. Ci sarebbe l'interesse concreto anche per German Pezzella, valutato circa 10 milioni di euro. Nelle ultime ore però la Juventus avrebbe individuato un altro possibile rinforzo per la difesa. Si tratta Aymeric Laporte, giocatore del Manchester City e della nazionale spagnola. La società inglese potrebbe cederlo anche perché i titolari sarebbero Stones e Ruben Dias.

Laporte possibile acquisto per la difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe individuato in Laporte il possibile acquisto per la difesa. La società bianconera infatti cerca un innesto dopo la cessione di Demiral all'Atalanta. Ci sarebbero in rosa Rugani e Dragusin ma il centrale toscano potrebbe lasciare la società bianconera.

Di conseguenza servirebbe un quarto centrale, lo spagnolo però ha una valutazione importante di circa 40 milioni di euro. Potrebbe essere ceduto in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. Laporte è un classe 1994 e quindi sarebbe un giocatore utile per l'immediato ma anche per il futuro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi acquistare Laporte per la difesa. Di certo il prezzo di mercato e l'ingaggio dello spagnolo non facilitano un'eventuale trattativa. Più facile arrivare a Pezzella, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro e andrebbe a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione.

Intanto la società bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Nei prossimi giorni potrebbe essere definito l'acquisto di Miralem Pjanic. Il giocatore del Barcellona potrebbe arrivare in prestito gratuito o eventualmente a parametro zero. La società bianconera potrebbe rinforzarsi con un ulteriore centrocampista. Il preferito rimane Locatelli, che il Sassuolo cederebbe per circa 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni è atteso un altro incontro fra gli emiliani e i bianconeri per provare a definire il trasferimento del nazionale italiano alla Juventus. Dopo le visite mediche effettuate alla Continassa, si attende inoltre a Torino il neo acquisto di Kaio Jorge.