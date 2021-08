La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda la definizione di alcune trattative di mercato. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l'approdo di Manuel Locatelli alla società bianconera.

La società bianconera però potrebbe rinforzare anche la difesa, soprattutto se Daniele Rugani dovesse lasciare Torino. Si parla infatti di un interesse concreto del Napoli per il difensore toscano: i campani infatti starebbero pensando a Rugani come possibile sostituto di Manolas, che sarebbe vicino all'Olympiakos.

La Juventus starebbe quindi valutando delle alternative in difesa.

Fra queste spicca German Pezzella, difensore argentino della Fiorentina in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2022. Il suo prezzo di mercato è di circa 10 milioni di euro. La società bianconera non vorrebbe investire tale somma e potrebbe offrire una contropartita tecnica. Si tratta di Luca Pellegrini, che potrebbe essere ceduto, anche perché De Sciglio sarebbe considerato l'alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra difensiva.

Possibile scambio di mercato Pellegrini-Pezzella

Secondo alcune indiscrezioni di mercato la Fiorentina e la Juventus potrebbero effettuare uno scambio di mercato che porterebbe German Pezzella in bianconero e Luca Pellegrini nella società toscana.

La Juventus infatti starebbe cercando un'alternativa in difesa, soprattutto se si dovesse concretizzare la partenza di Daniele Rugani. Pezzella potrebbe diventare quindi il quarto centrale dopo Bonucci, De Ligt e Chiellini. La Fiorentina invece cerca un terzino sinistro in quanto, in questo momento, l'unico giocatore di fascia sinistra difensiva in rosa è Cristiano Biraghi.

La società toscana infatti starebbe definendo la cessione di Terzic in prestito all'Ascoli.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto starebbe lavorando anche ad altre cessioni. Potrebbero infatti partire alcuni giovani in prestito, per dar loro la possibilità di maturare esperienza e giocare da titolari. Dopo Gianluca Frabotta (trasferitosi al Verona) e Felix Correia (al Parma), potrebbe partire anche Hamza Rafia.

Il trequartista algerino, protagonista nella Juventus under 23 nella stagione 2020-2021, potrebbe trasferirsi allo Standard Liegi, società che gioca nel campionato belga.

Anche Radu Dragusin potrebbe lasciare in prestito la società bianconera: il difensore interesserebbe al Cagliari. Potrebbe essere sostituito come quinto centrale da Koni Da Winter, difensore belga delle giovani bianconere, che è stato impiegato in prima squadra in diverse amichevoli estive.