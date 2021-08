La Juventus in questi ultimi giorni di mercato potrebbe definire altri acquisti dopo quelli di Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Si valuta infatti un investimento a centrocampo, ma molto dipenderà dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare. I maggiori indiziati a lasciare Torino sono Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il gallese però in questo momento non ha molto mercato, per questo è più probabile la partenza dell'americano, che la Juventus valuta circa 30 milioni di euro. Se dovesse partire potrebbe arrivare Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito gratuito.

Secondo la stampa inglese però la società bianconera potrebbe effettuar un ulteriore acquisto in difesa.

Il Manchester City sarebbe pronto a cedere lo spagnolo Laporte, che non sarebbe più considerato parte integrante del progetto sportivo inglese. La sua valutazione di mercato però è di circa 70 milioni di euro, somma difficilmente sostenibile dalla Juventus in questo momento. Sul nazionale spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto anche del Real Madrid, alla ricerca di un difensore affidabile.

Il Manchester City potrebbe cedere Laporte: piace a Juventus e Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa sportiva inglese la Juventus sarebbe interessata al difensore del Manchester City Laporte.

Il nazionale spagnolo ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro e guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. La società bianconera potrebbe pensare di acquistarlo qualora la società inglese lo ceda in prestito con diritto di riscatto. Sul nazionale spagnolo ci sarebbe l'interesse concreto anche del Real Madrid. Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa inglese, riferite ad un interesse della Juventus nei confronti di Laporte, non trovano conferma fra i giornali sportivi italiani.

D'altronde sembra improbabile che la società bianconera possa investire su un costo di cartellino e di ingaggio così pesanti.

Il mercato della Juventus

Inoltre prima di considerare un eventuale acquisto in difesa sarà necessario prima effettuare delle cessioni. Si parla ad esempio della possibile partenza di Daniele Rugani, che ha piace a Napoli e Lazio.

La Juventus lo valuta almeno 10 milioni di euro. La società bianconera in questi giorni sta lavorando anche ad altre partenze. Alcuni giovani infatti potrebbero lasciare Torino per andare a giocare titolari in altre società. E' il caso di Filippo Ranocchia, che potrebbe diventare un nuovo giocatore del Vicenza. Potrebbe lasciare la società bianconera in prestito anche Radu Dragusin. Il difensore potrebbe trasferirsi al Cagliari.