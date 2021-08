L'Inter ha finalmente trovato l'accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto. L'attaccante, come annunciato nelle settimane scorse dal suo agente Camano, si legherà al club nerazzurro firmando un accordo che dovrebbe prevedere un rinnovo da 6 milioni di euro più bonus. Bisognerà capire soltanto se il contratto avrà durata quinquennale o quadriennale: attese a breve le firme.

Il calciatore, che ieri ha anche segnato il suo primo gol stagionale contro il Verona, spegne dunque le voci di mercato che lo avrebbero accostato a squadre come Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid e Arsenal.

Nella scorsa stagione l'ex Racing totalizzato 19 gol e 11 assist in 48 partite tra tutte le competizioni.

La società nerazzurra, però, non dovrebbe fermarsi al rinnovo di Lautaro perché è in procinto di intensificare i contatti anche per i rispettivi contratti di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Inoltre, se il mercato dovesse permetterlo, si potrebbe portare alla Pinetina un vice Dzeko che, per caratteristiche, dovrebbe corrispondere a Gianluca Scamacca, Moise Kean o Keita Balde.

La Juventus sarebbe su Moise Kean per potenziare l'attacco

Proprio il classe 2000 dell'Everton sarebbe finito nuovamente nei radar della Juventus, che hanno da poco perso Cristiano Ronaldo. Dopo aver ricevuto il rifiuto di Giacomo Raspadori, i bianconeri vorrebbero riportare l'ex Paris Saint Germain alla Continassa.

I Toffees potrebbero aprire ad un prestito con diritto di riscatto visto che avrebbe concluso l'arrivo per l'attaccante odsonne Edouard del Celtic.

La Juventus avrebbe provato anche a prelevare Mauro Icardi ma i francesi non hanno accettato la richiesta del prestito con diritto di riscatto. Il cartellino dell'argentino, molto stimato da Massimiliano Allegri, avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai dirigenti torinesi che hanno già investito su Kaio Jorge.

Al centro del progetto della Juventus ci sarà dunque Paulo Dybala che dovrebbe anche raggiungere l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Il tecnico livornese, dunque, dovrebbe confermare un 4-3-3 composto, oltre all'ex Palermo, da Alvaro Morata e Federico Chiesa. Nelle ultime ore di questa sessione di mercato, potrebbe esserci spazio per qualche cessione a centrocampo.

In uscita ci sarebbe Aaron Ramsey che, a causa dei troppi problemi fisici, potrebbe essere sacrificato. La sua valutazione sarebbe di circa 8 milioni di euro e potrebbe accasarsi al Milan o trovare un nuovo club in Premier League. In sospeso la situazione relativa a Daniele Rugani che piacerebbe alla Lazio di Maurizio Sarri.