Nelle scorse ore sarebbe giunta all'Inter un'offerta di 100 milioni di euro da parte del Chelsea per l'attaccante belga classe 1993 Romelu Lukaku, ma la società nerazzurra non pare intenzionata a venderlo e quindi avrebbe rifiutato l'offerta.

Il Chelsea offre 100 milioni per Lukaku, l'Inter rifiuta

Il club vincitore dell'ultima Champions League vuole ripetere i risultati ottenuti la scorsa stagione, soprattutto in ambito internazionale, anche per questo motivo ha avanzato l'offerta di 100 milioni all'Inter (più il cartellino di Marcos Alonso) per aggiudicarsi il talentuoso attaccante belga Lukaku, che nell'ultima stagione ha contribuito coi suoi gol alla vittoria della Serie A.

Da tempo Lukaku e l'Inter avevano dichiarato pubblicamente di voler continuare il loro matrimonio calcistico, ma nonostante ciò i Blues non si sono lasciati spaventare, mettendo sul piatto una cifra enorme per questa sessione di Calciomercato.

Secondo delle indiscrezioni di mercato in arrivo dall'Inghilterra, tra il Chelsea e l'agente del giocatore ci sono buoni rapporti, e quindi Lukaku potrebbe anche valutare di ritornare in Inghilterra (peraltro nel club dove ha già militato a inizio carriera), ma al momento le richieste dell'Inter sono molto elevate, anche per un club ricco come quello dei Blues. Rimane da capire se la società londinese penserà ora a una nuova offerta per il giocatore, oppure se si concentrerà su altri obiettivi.

Il club nerazzurro comunque sarebbe disposto a cedere il giocatore solo se dovesse essere lui a chiederlo esplicitamente, cosa che al momento non pare all'orizzonte.

Inter, si continua a cercare Nandez

Intanto per il mercato in entrata l'Inter continua la trattativa con il Cagliari per arrivare all'uruguaiano Nahitan Nandez.

Dopo gli ingaggi di Cordaz e di Calhanoglu, questo rappresenterebbe il terzo colpo di mercato per la società campione d'Italia.

Il calciatore sta tornando dalle vacanze post Coppa America e sarebbe pronto ad arrivare in nerazzurro.

Nel frattempo le due società, Inter e Cagliari, continuano a delineare gli ultimi dettagli del prestito oneroso con riscatto: la distanza fra domanda e offerta sarebbe di circa due milioni. Nella trattativa potrebbe anche essere inserito il belga Radja Nainggolan, da tempo in trattativa con il club sardo per un ritorno in maglia rossoblù.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, intanto, spera di ottenere il giocatore uruguaiano, che sarebbe un elemento importante per il centrocampo.