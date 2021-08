L'Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a muoversi sul mercato soprattutto in entrata, in quanto dopo la cessione al Tottenham del difensore argentino Romero, il club bergamasco ha bisogno di un valido sostituto per il difensore centrale. La scelta sembra esser caduta sul difensore della Juventus Demiral.

Il difensore argentino Romero invece andrà a Londra, tra le fila del Tottenham per 50 milioni più 5 di bonus con un contratto di 3.8 milioni di euro all'anno per quattro anni.

Atalanta: si punta tutto su Demiral per sostituire Romero

Da tempo l'Atalanta continua a corteggiare il difensore turco classe 1998 Merih Demiral.

Il difensore è in uscita dalla Juventus che vorrebbe cederlo attraverso la formula del prestito magari con il diritto di riscatto e controriscatto. Intanto il giocatore questa mattina non è sceso in campo con la sua squadra nella sessione d'allenamento mattutina, segno che è vicino all'approdo in territorio bergamasco.

La Juventus chiede quindi un prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato alla somma di 28 milioni di euro, più una percentuale su una futura rivendita. Molto probabilmente sarà proprio il turco il sostituto di Romero che ormai è pronto per vestire la maglia del Tottenham.

Il giocatore turco potrebbe già effettuare le visite mediche nella giornata di oggi, mentre la Juventus, in accordo con l'allenatore Massimiliano Allegri, per il momento non cercherà un sostituto di Demiral in quanto ha deciso di voler puntare su Rugani e il giovane Dragusin con De Ligt, Bonucci e Chiellini.

Sessione d'allenamento con Hateboer e Malinovskyi che lavorano a parte per recuperare

Intanto prosegue la preparazione in vista della nuova stagione che vedrà i bergamaschi esordire in campo sabato 21 agosto alle ore 20:45 contro il Torino in trasferta. Invece nella seconda giornata di Serie A l'Atalanta esordirà in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Nel frattempo la preparazione dei nerazzurri continua a Zingonia, con particolare attenzione per Hateboer e Malinovskyi che continuano a seguire il programma di recupero per esser pronti all'esordio di campionato. L'Atalanta quest'anno è chiamata nuovamente a lottare su 3 fronti: la Serie A, la Champions League e la Coppa Italia.

L'obiettivo è quello di riuscire ad alzare almeno un trofeo che rappresenterebbe una grande soddisfazione per la società, il presidente Percassi, la squadra e soprattutto per il tecnico Gian Piero Gasperini che è andato già vicino negli ultimi anni ad alzare la Coppa Italia con il club bergamasco perdendo però la finale contro la Lazio e nell'ultima edizione contro la Juventus allenata da Pirlo.