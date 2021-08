La Juventus durante questa settimana (10-15 agosto) potrebbe definire importanti trattative di mercato. Si attendono novità per il centrocampo, con Miralem Pjanic e Manuel Locatelli che potrebbero essere i rinforzi giusti per i bianconeri. La società bianconera però sta lavorando anche sui rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza. Se per Cuadrado sarebbe già stata raggiunta l'intesa per un prolungamento di contratto fino a giugno 2023, già nelle prossime ore potrebbe esserci l'atteso secondo incontro fra l'agente sportivo di Paulo Dybala (Jorge Antun) e la società bianconera.

Il primo era avvenuto già nella giornata di sabato, in cui le parti avrebbero ribadito la volontà di proseguire insieme. Non si sarebbe però discusso di ingaggio e adesso si parla di una possibile intesa contrattuale sulla base di un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2026. Qualora però la distanza fra l'offerta bianconera e le richieste del giocatore fosse notevole, non è da scartare la possibilità che Dybala lasci la Juventus. A tal riguardo si parla negli ultimi giorni del possibile trasferimento dell'argentino al Barcellona come sostituto di Messi, che a breve dovrebbe essere ufficializzato al Paris Saint Germain.

Dybala potrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato nei prossimi giorni è atteso l'incontro fra l'agente sportivo di Dybala e la Juventus per provare a trovare l'intesa sul prolungamento contrattuale del giocatore. Se però non dovesse definirsi, Dybala potrebbe lasciare la Juventus già durante questo Calciomercato estivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il rischio infatti è che possa andare in scadenza di contratto con la società bianconera alla fine della prossima stagione. Dybala potrebbe andare a sostituire Messi al Barcellona. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se tale indiscrezione di mercato possa trasformarsi in una trattativa di mercato. Come sottolineato in precedenza, in questo momento la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme.

Allegri infatti considera l'argentino un giocatore molto importante per la Juventus 2021-2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare anche la difesa qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Daniele Rugani. Sul toscano infatti ci sarebbe l'interesse concreto della Lazio. In caso di partenza la società bianconera potrebbe acquistare German Pezzella, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2022. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. L'argentino potrebbe accontentarsi di un ingaggio pari a circa 2 milioni di euro a stagione