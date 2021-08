L'Inter potrebbe mettere a segno il colpo Joaquin Correa dopo aver praticamente concluso gli arrivi di Edin Dzeko e di Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'argentino, seguito dall'agente Alessandro Lucci, dovrebbe guadagnare, in caso di fumata bianca, 4 milioni di euro per quattro anni. Mancherebbe però l'accordo con la Lazio perché il patron, Claudio Lotito, continuerebbe a chiedere 37 milioni di euro. I dirigenti milanesi, invece, vorrebbero spendere al massimo a 30 milioni.

Inter attiva sul mercato

Si aspetta, invece, solo la firma per il terzino olandese che lascia il Psv Eindhoven per circa 12 milioni di euro più bonus per una cifra complessiva che dovrebbe toccare i 15 milioni di euro. Un'operazione gratuita è stata invece quella che ha portato a Milano Edin Dzeko, che dovrebbe firmare un biennale da 6 milioni di euro, e per il quale la Roma incasserà 1,5 milioni se l'Inter dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Dopo questi affari, il club milanese dovrebbe riallacciare i contatti con il Cagliari per Nahitan Nandez. L'uruguaiano, infatti, avrebbe già espresso il proprio consenso e l'operazione si dovrebbe concludere sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore ci sarebbe intanto stato un altro interessamento del Napoli per Matias Vecino. Operazione che si potrebbe però sbloccare nelle ultime ore di mercato a fine mese. Luciano Spalletti lo vorrebbe dopo l'infortunio di Diego Demme per affidargli le chiavi del centrocampo. Il giocatore sudamericano e il tecnico toscano si conoscono dopo aver condiviso l'avventura alla Pinetina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il contratto dell'ex Fiorentina scadrà nel 2022 e l'operazione si potrebbe fare sulla base di circa 10 milioni di euro.

Juventus, nel 2022 Cristiano Ronaldo potrebbe andare al Psg

Intanto in casa Juventus Cristiano Ronaldo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe non rinnovarlo, per prendere il posto di Kylian Mbappè al Psg, qualora il francese dovesse passare al Real Madrid, anch'egli a parametro zero.

Secondo quanto riportato dalla testata spagnola AS, i transalpini sognerebbero un tridente da favola con Messi e Neymar per la prossima estate, qualora l'attaccante transalpino dovesse effettivamente lasciare. Si tratta comunque di affari fattibili, al limite, nell'estate 2022.

Tornando all'attualità, in casa Juventus, arrivano intanto notizie incoraggianti per quanto riguarda Miralem Pjanic, che dovrebbe a giorni lasciare il Barcellona. I catalani aprirebbero a una proposta di prestito biennale ma il bosniaco dovrebbe decidere di rinunciare a una parte dell'oneroso ingaggio che percepisce attualmente.