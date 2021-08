Il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a cercare di capire se c'è la possibilità di arrivare al rinnovo di contratto col capitano azzurro Lorenzo Insigne, campione d'Europa con la maglia della nazionale italiana, che va in scadenza nel giugno 2022.

Nelle ultime ore l'attaccante è stato accostato da alcune indiscrezioni di mercato all'Inter.

Insigne per ora non trova l'accordo per il rinnovo col Napoli

Nella giornata di ieri Vincenzo Pisacane, agente del capitano azzurro, ha incontrato i dirigenti del Napoli (ma non il presidente De Laurentiis) per iniziare a discutere il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022: l'incontro è stato interlocutorio, resta infatti ancora una certa distanza tra le parti.

La volontà del giocatore sarebbe quella di continuare a vestire la maglia del Napoli, ma manca l'intesa sullo stipendio del giocatore. Infatti il club azzurro avrebbe fino ad ora offerto 4 milioni e mezzo al giocatore, mentre Insigne, avendo capito che questo probabilmente sarà l'ultimo suo importante contratto (ha appena compiuto 30 anni), vorrebbe almeno 6 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe Insigne e valuta di fare un'offerta

Nel frattempo tanti club italiani ed europei stanno mettendo gli occhi sul talento del Napoli, tra le tante squadre interessate ci sarebbe pure l'Inter.

Secondo Sky Sport, la società nerazzurra avrebbe chiesto informazioni all'entourage del giocatore per un suo eventuale trasferimento a Milano.

Il club partenopeo ha fissato il prezzo per un eventuale cessione del capitano azzurro intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che l'Inter non è disposta a spendere in questo momento.

Stando ad alcune indiscrezioni, la società milanese avrebbe pensato di proporre un'offerta di 15 milioni più il cartellino di Alexis Sanchez, una proposta che non accontenterebbe il Napoli, in quanto l'attaccante cileno guadagna 6 milioni di euro all'anno, una cifra ritenuta troppo alta per quello che è il monte ingaggi del Napoli.

Resterebbe peraltro da capire quale potrebbe essere il ruolo che Lorenzo Insigne ricoprirebbe eventualmente nell'Inter di Simone Inzaghi, in quanto nel 3-5-2 Insigne si dovrebbe adattare a un ruolo, quello di seconda punta, non proprio suo.

Nel caso in cui l'operazione non dovesse diventare realtà in quest'estate l'Inter ci potrebbe riprovare a gennaio, quando Lorenzo Insigne sarà libero di impegnarsi con qualsiasi squadra in vista poi della conclusione del suo contratto, fissata per il 30 giugno.