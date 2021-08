La Juventus potrebbe salutare con un anno di anticipo Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di mercato, il Real Madrid vorrebbe accelerare le operazioni per ingaggiare Kylian Mbappè. Il francese sarebbe un forte obiettivo per potenziare l'attacco di Carlo Ancelotti. In caso di addio col centravanti francese, il Paris Saint Germain si fionderebbe quindi sul portoghese. Pare possibile che possa intavolare anche uno scambio alla pari con Mauro Icardi.

CR7, però, potrebbe anche ritornare al Real Madrid se dovesse saltare il trasferimento di Mbappè.

Il neo tecnico, Ancelotti, accoglierebbe molto volentieri il lusitano, che ha vinto tanto con maglia dei Blancos.

Queste indiscrezioni al momento non trovano conferme nell'entourage di Ronaldo, che si sta regolarmente allenando a Torino agli ordini di Max Allegri.

L'Inter riflette sul futuro di Romelu Lukaku e chiude per Nahitan Nandez

Sono invece ore molto intense per l'Inter che deve fronteggiare le pretendenti per Romelu Lukaku. Il centravanti belga sarebbe nel mirino del Chelsea che avrebbe messo sul piatto prima 100 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso, ma che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe spingersi fino a quota 130 milioni di euro. Un'offerta che sarebbe da valutare per i nerazzurri.

Per il classe 1993 sarebbe pronto un contratto da 15 milioni di euro, cifra che corrisponde al doppio dell'ingaggio che percepisce attualmente presso la società degli Zhang.

Il suo agente, Federico Pastorello, avrebbe aperto al trasferimento, mentre l'Inter vorrebbe tenerlo per continuare il progetto degli ultimi anni. L'ultima decisione spetterà al calciatore, che non vorrebbe ridimensionare il percorso che ha portato a Milano il diciannovesimo scudetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter intanto sarebbe piuttosto vicina a chiudere positivamente l'operazione col Cagliari per il trasferimento alla Pinetina di Nahitan Nandez. Dovrebbe trattarsi di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 26 milioni di euro. Nell'operazione si potrebbe inserire anche il cartellino di Radja Nainggolan.

Il belga non otterrà la buonuscita, ma si trasferirà in prestito in Sardegna. Parte dell'ingaggio sarà pagata proprio dalla società degli Zhang.

Raiola potrebbe essere fondamentale per Dumfries

Intanto il laterale del Psv Eindhoven Denzel Dumfries, secondo gli ultimi aggiornamenti, avrebbe comunicato di volere il trasferimento all'Inter rifiutando la corte dell'Everton. Non sarà neanche a disposizione per la gara contro il Midtiylland valida per la qualificazione ai gironi della Champions League. La richiesta degli olandesi sarebbe di circa 20 milioni di euro, mentre i dirigenti meneghini vorrebbero chiudere con un prestito con diritto di riscatto. Sarà fondamentale quindi la mediazione dell'agente Mino Raiola.