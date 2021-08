Il Chelsea starebbe preparando il suo rilancio per strappar via Romelu Lukaku all'Inter. Sembra, infatti, che i Blues siano disposti ad incrementare la prima offerta rispedita al mittente dalla società nerazzurra, che era pari a 105 milioni di euro più il cartellino dell'esterno sinistro Marcos Alonso. In questi giorni in Viale della Liberazione dovrebbe giungere un'altra offerta: 120 milioni cash più una contropartita tecnica. In questo caso, il club londinese metterebbe sul piatto una serie di calciatori in esubero nel suo organico, tra i quali l'Inter andrebbe a scegliere quello maggiormente gradito alla società e all'allenatore Simone Inzaghi.

Il favorito sarebbe ancora Alonso.

Qualora dovesse giungere realmente questa proposta in casa Inter, non si tratterebbe dei 130 milioni cash richiesti da Marotta e Ausilio per lasciar partire il bomber Lukaku. Il Chelsea, infatti, si fermerebbe a quota 120 milioni, da incrementare con l'aggiunta di un calciatore della formazione di Tuchel che raggiungerebbe Milano una volta messa nero su bianco l'operazione legata al centravanti belga.

I Blues starebbero comunque cercando di accelerare la trattativa: l'obiettivo è quello di avere Lukaku a disposizione entro il weekend per permettere all'allenatore Tuchel di schierarlo in campo già per il primo impegno stagionale. I campioni d'Europa in carica, infatti, mercoledì 11 agosto alle ore 21 saranno impegnati nella Supercoppa Uefa contro il Villarreal (squadra vincitrice dell'Europa League).

Lukaku, l'agente Pastorello: 'Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni'

La sensazione, attualmente, è che alla fine si concretizzerà il trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea. Ovviamente il sodalizio londinese ha tutto l'interesse (e il denaro a disposizione) per portare a Londra l'attaccante belga, il quale a sua volta si sarebbe convinto della bontà del progetto dei Blues e del ricco ingaggio (si parla di 12-13 milioni all'anno) che gli verrebbe garantito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter accetterebbe soprattutto per la volontà dei proprietari del Gruppo Suning di monetizzare dalla partenza del numero 9 nerazzurro.

Intanto, in queste ore sono giunte delle dichiarazioni piuttosto significative di Federico Pastorello. Il procuratore di Lukaku (nonché intermediario della trattativa Inter-Chelsea) è intervenuto sui social network rispondendo ad un tifoso interista che si era scusato per alcuni post offensivi pubblicati da altri utenti su Instagram.

L'agente ha affermato che presto tutti avranno la possibilità di "ascoltare le nostre ragioni", aggiungendo un sibillino "comunque vada a finire". In questo modo probabilmente Pastorello si è voluto cautelare da un eventuale fallimento dell'affare Lukaku, anche se ad oggi appare piuttosto improbabile che il calciatore possa restare all'Inter.