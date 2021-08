Il precampionato del Milan continua e questa volta i rossoneri sfideranno il Real Madrid, nel match che si disputerà domenica 8 agosto 2021 alle ore 18:30. Il palcoscenico dell'incontro sarà il Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, che ospiterà un match dal sicuro divertimento. Milan e Real Madrid sono due dei club più importanti al mondo, gli spagnoli hanno infatti vinto 13 Champions League, mentre i rossoneri sono al secondo posto avendone vinte 7. Il match sarà un buon test per capire gli stati di forma attuali della due squadre e Stefano Pioli dovrebbe finalmente disporre di Ante Rebic dal primo minuto.

A centrocampo, invece, dovrebbe essere data ancora fiducia a Tommaso Pobega, il quale sta impressionando gli addetti ai lavori in questo precampionato.

Le ultime di formazione per Real Madrid e Milan

Il precampionato del Milan si arricchisce di un test decisamente di spessore. Dopo aver affrontato nell’ordine Pro Sesto, Modena, Nizza e Valencia, i rossoneri dovranno sfidare il Real Madrid. Il match sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canale 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 e 249 del satellite, canale 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre, gli appassionati rossoneri potranno seguire il match anche sulle piattaforme streaming come Sky go e NowTv.

Per quanto riguarda le formazioni, ci saranno esperimenti da entrambi i lati. Il Milan deve ancora fare i conti con diverse assenze, come quelle di Simon Kjaer, Franck Kessie, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, il quale non ha ancora recuperato dall'infortunio avuto la scorsa stagione. Nel Real Madrid, invece, tra problemi per il coronavirus e altro non saranno a disposizione i vari Kroos, Odriozola, Ceballos, Mendy, Carvajal e Hazard.

Dovrebbe esserci il neo acquisto Alaba, il quale è arrivato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Bayern Monaco. Nel Milan, davanti Mike Maignan, dovrebbero disporsi Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez, dopo aver lasciato il posto a Ballo-Touré contro il Nizza. A centrocampo verrà ancora data fiducia al duo italiano composto da Tommaso Pobega e Sandro Tonali, mentre nella batteria di trequartisti potrebbe finalmente trovare posto Rebic dal primo minuto.

Di seguito le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Eder Militão, Alaba, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Pobega, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Rebic; Rafael Leão.