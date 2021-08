Il Milan continua a essere molto attivo in questa sessione di Calciomercato, con la dirigenza rossonera impegnata nella ricerca di rinforzi che possano migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il ruolo che richiede sicuramente un intervento sul mercato è quello relativo a un esterno di fascia destra, e Alessandro Florenzi dalla Roma non sarà l'unico arrivo.

Nelle ultime ore intanto Domenico Berardi avrebbe manifestato la volontà di lasciare il Sassuolo, con il Milan che sta inseguendo il giocatore campione d'Europa da diverse settimane.

Venuti a conoscenza della volontà del giocatore, i neroverdi hanno abbassato la richiesta per il cartellino del giocatore. Chi dovrebbe invece salutare il Milan è Tommaso Pobega, che probabilmente andrà in prestito al Torino alla corte del nuovo allenatore Juric.

Milan, Berardi il rinforzo per la fascia destra

L'esterno destro del Sassuolo, Domenico Berardi, è tra le opzioni che il Milan sta valutando per rinforzare la fascia destra, e il nazionale italiano ha chiesto di lasciare il club. Secondo le ultime notizie, Berardi dopo la vittoria degli Europei con l'Italia avrebbe chiesto ai neroverdi di agevolare un'uscita estiva in quanto vuole cimentarsi in una nuova sfida. L'esterno considererebbe chiuso il suo ciclo in Emilia e il Sassuolo è disposto a lasciarlo andare se dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni di euro, dopo averne chiesto 40.

Il Milan con lui avrebbe sicuramente più potenza offensiva visto che il calabrese ha segnato 17 gol e regalato 8 assist la scorsa stagione per il Sassuolo. La valutazione dell'esterno di Cariati secondo il portale transfermarkt è di 35 milioni di euro, dunque il Milan, almeno in termini economici non farebbe un grande affare.

Florenzi, duttilità ed esperienza per Pioli

Il matrimonio tra Alessandro Florenzi e il Milan è praticamente fatto perché l'accordo con la Roma sarebbe chiuso già da qualche giorni. Si era arrivati a un punto di stallo a causa di una differenza di valutazione di circa 500mila euro, ma la volontà del giocatore ha contribuito a portare a termine l'affare.

Florenzi ha infatti rinunciato a un mese di stipendio per approdare subito al Milan e mettersi immediatamente a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri hanno concordato con la Roma un prestito oneroso (1 milione di euro) con opzione di riscatto fissata a 4,5 milioni di euro. L'ultimo ostacolo sembra essere stato superato, quindi si sta semplicemente aspettando che il giocatore arrivi per sottoporsi alle visite mediche di rito prima che l'affare venga ufficializzato.