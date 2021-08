Il Milan di Stefano Pioli sarebbe vicino a chiudere un nuovo colpo per quanto riguarda questa sessione estiva di Calciomercato: è infatti pronto a firmare con la maglia dei rossoneri il giovanissimo paraguaiano, classe 2005, Hugo Cuenca.

Intanto per la prima squadra sarebbe vicino l'accordo con la Roma per l'arrivo a Milanello di Alessandro Florenzi.

Il Milan è vicinissimo a portare in Italia Hugo Cuenca

Secondo Radio Universo Hugo Cuenca sarebbe molto vicino a indossare la maglia del Milan. La società rossonera avrebbe chiuso l'affare con il Deportivo Capiatà, club paraguaiano proprietario del cartellino del giovane classe 2005, con un'operazione di circa 500 mila euro e una percentuale sulla rivendita pari al 10%.

Il giocatore, prima di arrivare in Italia, dovrà ottenere il passaporto spagnolo e la relativa cittadinanza, diventando così comunitario.

Identikit del giocatore: Hugo Cuenca

Il giovane Hugo Cuenca ricopre il ruolo di centrocampista, si è messo in mostra Giocando per il Deportivo Capiatà e con la nazionale under 15 del Paraguay con la quale ha ottenuto il terzo posto nel campionato sudamericano under 15 del 2019.

In patria viene definito come un grande talento: oltre a ricoprire il ruolo di centrocampista è in grado anche di giocare come mezzala in un 4-3-3 e anche da trequartista. È molto abile negli inserimenti anche con il modulo del 4-2-3-1.

Si tratta di un giocatore molto fisico, data la sua altezza di 183 cm, ma deve ancora mettere sù tanta massa muscolare per poter fare il salto di qualità.

È in grado di giocare con entrambi i piedi, anche se predilige il sinistro ed è molto veloce soprattutto con la palla al piede. Alcuni osservatori lo hanno paragonato all'esterno del Paris Saint-Germain Angel Di Maria.

A un passo l'accordo per Florenzi al Milan

Il Milan però non può guardare solo al futuro, ma continua a muoversi anche per dare a mister Pioli una rosa competitiva per la stagione che ormai è alle porte.

Per il ruolo di terzino, stando a ciò che riportano i principali quotidiani, sarebbe vicino l'accordo con Alessandro Florenzi, fresco campione d'Europa con la maglia della nazionale italiana, reduce da una stagione al Paris Saint-Germain e di proprietà della Roma.

Milanesi e giallorossi, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero praticamente raggiunto l'accordo per il trasferimento dei Florenzi: si parla, come formula, di un prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo nel caso in cui la società rossonera raggiunga determinate condizioni. Intanto il laterale avrebbe dato piena disponibilità al Milan.