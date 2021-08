Il calciomercato del Milan è ancora in divenire, ma un reparto che sembra essere al completo è quello difensivo. A tal proposito, probabilmente, i rossoneri non acquisteranno un altro centrale di difesa poichè l'ex capitano Alessio Romagnoli ha chiesto di non essere ceduto. Il giocatore, che ha perso il posto di titolare a discapito della coppia formata da Kjaer e Tomori, sta cercando di impegnarsi al massimo in questo pre campionato cercando di scalare le gerarchie. Sul fronte entrate, invece, la dirigenza starebbe limando gli ultimi dettagli per l'arrivo del nazionale italiano Alessandro Florenzi, il quale andrà a riempire la casella lasciata libera da Diogo Dalot.

Romagnoli ha deciso di restare per riprendersi il Milan

L'epilogo finale è, tutt'altro, che scontato quando si tratta del destino di Romagnoli. La formazione iniziale dell'ultima amichevole precampionato del Milan contro il Panathinaikos ha visto schierata nuovamente la coppia formata da Simon Kjaer e Fikayo Tomori, e questa è forse un'indicazione importante delle preferenze di Stefano Pioli per la prossima stagione. Con oltre 45 partite da disputare più gli inevitabili infortuni e squalifiche ci sarà tempo e spazio per tutti, ma rispetto agli inizi delle precedenti sei stagioni in rossonero, Romagnoli non è sicuramente un titolare fisso. Anche il fatto che il suo contratto scada a giugno 2022 è un fattore che potrebbe essere interessante, in quanto da febbraio potrebbe concordare un pre-contratto con un altro club.

Le uscite di Donnarumma e Calhanoglu hanno dimostrato che i giocatori non sono restii a lanciarsi in un progetto che ritengono migliore. Il Milan non ha avviato le trattative per il rinnovo ma Romagnoli non ha chiesto di essere ceduto nella finestra attuale, rappresentando uno stallo di cui è difficile prevedere l'esito. Maldini e Massara hanno pochi giorni per vendere Romagnoli o dovranno inevitabilmente pensare a un rinnovo.

Calciomercato Milan, ultimi dettagli per l'arrivo di Florenzi

Secondo il giornalista di Sky Italia Peppe Di Stefano, la dirigenza rossonera sta lavorando per cercare di arrivare a una conclusione positiva sul fronte Florenzi, visto che sembra essere l'obiettivo principale per il ruolo di vice di Davide Calabria viste la sua esperienza e versatilità.

Nelle passate giornate ci sono stati contatti indiretti riguardanti il ​​terzino destro 30enne che hanno portato all'ottimismo per la chiusura dell'affare. Quella che è stata una ricerca lunga e prolungata per il sostituto di Diogo Dalot – dopo la scadenza del suo prestito dal Manchester United – potrebbe quindi concludersi con successo.